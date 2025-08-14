

El diputado opositor Enrique Urquidi acusó al presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, de encubrir a los implicados en el caso Botrading. Según el legislador, la comisión especial de investigación detectó sobreprecios en la importación de combustibles y presuntos vínculos de hijos del presidente Arce con empresas subsidiarias.

Urquidi destacó la apertura de la investigación de oficio por parte de la Fiscalía y la citación a autoridades de YPFB, pero advirtió que, si Yujra no agenda el informe final de la comisión en sesión plenaria, quedará confirmada la protección del oficialismo a los responsables.