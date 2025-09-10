El diputado electo de la Alianza Libre, José Porcel, denunció que 19 toneladas de oro de las reservas nacionales se encuentran fuera del país sin que exista un informe oficial presentado ante la Asamblea Legislativa.

Porcel recordó que, si bien la normativa vigente permite al Ejecutivo realizar operaciones con el oro para fomentar inversiones, estas deben ser informadas y fiscalizadas por la Asamblea.

En ese marco, solicitó que el Banco Central de Bolivia (BCB) explique de manera detallada el estado actual de las reservas auríferas, ya que, según sus datos, 19,9 toneladas estarían en el exterior, mientras que apenas 2,63 toneladas permanecerían en las bóvedas del ente emisor.