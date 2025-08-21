La Policía Boliviana confirmó que el secuestro de un hombre registrado en la zona de Villa El Carmen, en la ciudad de La Paz, está directamente relacionado con actividades de narcotráfico. El coronel Gabriel Neme, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), explicó en entrevista con el programa Que No Me Pierda que tras un operativo se aprehendió a una pareja identificada como los autores intelectuales del hecho y se rescató a la víctima junto a otra persona que también había sido raptada anteriormente.

El caso generó conmoción luego de que las cámaras de seguridad captaran el momento en que un joven caminaba por la calle y fue interceptado por varios sujetos, quienes lo golpearon y lo obligaron a subir a un camión frigorífico.

“La Policía Boliviana, a partir de la noticia de este ilícito en inmediaciones de Villa El Carmen, generó la búsqueda, persecución e investigación a través de diferentes unidades especializadas. Personal de Inteligencia trabajó de manera comprometida para esclarecer este caso”, explicó Neme.

Operativos y detenciones

Las investigaciones comenzaron con la recolección de imágenes de cámaras de vigilancia y entrevistas a vecinos, lo que permitió identificar al vehículo y a sus actuales propietarios. Posteriormente, en un operativo realizado la tarde del martes, la Policía aprehendió a dos personas: un hombre de entre 35 y 40 años y una mujer de 30 a 35 años, ambos cónyuges.

De acuerdo con Neme, el hombre sería autor material del hecho, mientras que ambos actuaron como autores intelectuales. La pareja enfrenta acusaciones por rapto, privación de libertad, asesinato en grado de tentativa y lesiones graves.

Versión desvirtuada y vínculo con el narcotráfico

El director de la Felcc indicó que los detenidos intentaron justificar su accionar alegando que la víctima había cometido abusos contra la hija del principal acusado. Sin embargo, esta versión fue descartada.

“Estos escenarios generan un signo de interrogación en el accionar tanto de la víctima, como de los presuntos autores. Establecimos que este es un caso de vendetta por una situación pendiente de narcotráfico”, afirmó Neme.

Según las investigaciones, los autores fueron denunciados meses atrás por la propia víctima, lo que derivó en un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) el pasado 22 de julio. En ese entonces fueron aprehendidos, pero la Justicia les otorgó detención domiciliaria, medida que no impidió que continuaran con actividades ilícitas.

Segunda víctima y prácticas de tortura

El coronel Neme reveló que, tras el secuestro, los implicados trasladaron al hombre a un domicilio donde ya se encontraba otra persona que había sido raptada con anterioridad y que estaba sometida a tratos crueles y prácticas de tortura.

Ambas víctimas coincidieron en que fueron objeto de represalias por haber denunciado a la misma organización criminal.

“Estas personas tenían como objetivo final quitar la vida a las víctimas”, señaló Neme.

Rivalidades y nuevas investigaciones

El caso revela la existencia de una organización criminal con rivalidades internas vinculadas al narcotráfico. Tanto la persona secuestrada como los autores detenidos contaban con detención domiciliaria por procesos relacionados al narcotráfico en la provincia de Los Yungas.

La Policía no descarta la existencia de más víctimas ni nuevas aprehensiones en el marco de la investigación.