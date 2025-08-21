La Paz: TED concluyó cómputo oficial y proclamó ganador al PDC con Rodrigo Paz



El Tribunal Departamental Electoral (TED) de La Paz concluyó el cómputo oficial de votos de las elecciones nacionales, alcanzando el 100% de las actas computadas en el departamento.

De acuerdo con los resultados oficiales, el binomio ganador en La Paz corresponde al Partido Demócrata Cristiano (PDC), encabezado por Rodrigo Paz y Edman Lara, que obtuvo el 47,05% de la votación válida.

En segundo lugar se ubicó la alianza Libre, liderada por Jorge “Tuto” Quiroga y Juan Pablo Velasco, con un 16,17%. Muy cerca, en tercer lugar, aparece la Alianza Unidad, que postula a Samuel Doria Medina y José Luis Lupo, con el 16,09% de respaldo.

El TED de La Paz destacó que el proceso de cómputo se desarrolló en los plazos establecidos, bajo acompañamiento de delegados de organizaciones políticas y observadores acreditados. Con la conclusión del conteo en el departamento más poblado del país, se avanza hacia la consolidación de los resultados nacionales que serán proclamados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en los próximos días.