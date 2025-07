“Definitivamente, si no sabes a dónde ir, cualquier camino te puede parecer útil”.

Esa frase, que Lewis Carroll plasmó en la voz del Conejo Blanco en Alicia en el país de las maravillas, encierra una verdad tan simple como brutal para quienes intentan conducir el destino de una ciudad. Porque cuando no sabes a dónde vas, todo parece urgente, nada es prioritario. Cuando no hay visión, se improvisa. Y cuando se improvisa, lo que se pierde no es la imagen de un político, sino la vida digna de quienes habitan la ciudad.

La Paz lleva casi tres décadas a la deriva.

Las gestiones municipales han sido, en su mayoría, respuestas episódicas, reactivas, mediáticas, fragmentadas. Gobernar se volvió una galería de ocurrencias: un puente por aquí, una feria por allá, una ciclovía mal diseñada en medio del caos… como quien lanza dados esperando que, con suerte, caiga el número correcto. Pero el desarrollo no se construye con dados. No se planifica con botellas sobre la mesa. No se improvisa a punta de negociados ni con el desprecio de quien habita una ciudad que no es suya. Y ese ha sido el drama de La Paz: el desprecio disfrazado de gestión; la improvisación sistemática; la ausencia de un horizonte compartido.

En su mejor momento, La Paz fue ejemplo para otras ciudades: la más institucionalizada, la más competitiva, la más vibrante. Hoy ha perdido ese lugar. Ha caído estrepitosamente en todos los rankings y, peor aún, ha caído en la esperanza de sus propios habitantes. No es casualidad. Es consecuencia. Porque cuando no defines hacia dónde quieres ir, cualquier camino —incluso el más destructivo— termina pareciendo válido. Ojalá la improvisación afectara solo al político de turno. Sería lo justo. Pero no. Quienes pagan los platos rotos de la falta de visión son los ciudadanos. Son los jóvenes sin oportunidades. Las mujeres sin seguridad. Los barrios sin servicios. Los adultos mayores sin dignidad. Los niños sin parques. Las caseritas sin ingresos. Los vecinos que ven sus calles hundirse bajo la lluvia y su esperanza diluirse con cada promesa incumplida.

Y eso es justamente lo que ha ocurrido. Como si fuera una fórmula de laboratorio, La Paz ha sido expuesta a una mezcla corrosiva de improvisación, corrupción, desinterés y decisiones tomadas “al juego de la botella”. El resultado es visible en cada esquina: caos, abandono, impotencia. Frente a esa decadencia, necesitamos una revolución silenciosa pero imparable: la del pensamiento colectivo, la del sueño compartido, la de la visión participativa. Esa es la propuesta de Ciudad Humana. Un proyecto que no nace en una oficina, sino en la calle. Que no impone, sino que escucha. Que coloca al ser humano —y a su vida— en el centro de la gestión, de la inversión, del desarrollo.

Porque si para cada persona su vida es lo más importante, entonces, la ciudad que la acoge también debe priorizar el cuidado y la mejora de esa vida en todas sus dimensiones: física, emocional, espiritual, económica, cultural. Y para lograr eso, no basta con criticar. Debemos construir. Planificar desde la gente y para la gente. Por eso, impulsamos un proceso participativo sin precedentes: más de 300 personas representantes de distintos sectores —transportistas, estudiantes, caseritas, profesionales, vecinos, ambientalistas, comerciantes, adultos mayores, jóvenes, artistas, técnicos, soñadores— construiremos juntos la Visión de Desarrollo de La Paz hacia el año 2050.

A veces, una consulta técnica en Harvard no aporta tanto como la experiencia del chofer que recorre la ciudad todos los días. No hay mejor análisis urbano que el de la señora que vende en el mercado y conoce las rutinas de su barrio. No hay mejor diagnóstico que el del joven que estudia en la universidad y no encuentra espacio para soñar. La verdadera sabiduría de ciudad vive en la ciudad. Y por eso, la planificación no debe hacerse sobre la gente, sino con la gente.

Este proceso no es solo técnico. Es profundamente político, en el mejor sentido de la palabra: construir lo común. Y para hacerlo necesitamos dar tres pasos, con convicción y valentía: 1. Rescatar La Paz de la improvisación, la desidia y los negociados. 2. Reconstruir la ciudad, no solo en sus infraestructuras colapsadas, sino en su ética pública y su tejido moral. 3. Proyectar La Paz hacia el futuro, como una ciudad moderna, verde, competitiva, humana, justa y viva.

Y eso solo es posible si dejamos de ser espectadores desde el mar de los lamentos y nos convertimos en protagonistas de las soluciones. Soñar no es ingenuo. Es urgente. Y hoy La Paz necesita más soñadores con los pies en el barro que políticos con discursos reciclados. Necesita planificar cómo será en 2050. Cómo será para los niños que hoy apenas caminan sus calles. Cómo será para las familias que quieren quedarse. Cómo será para los que aún creen que esta ciudad puede levantarse, como lo hizo tantas veces, de sus crisis. Una ciudad donde se valore la vida por encima de todo. Donde la movilidad sea un derecho. Donde los parques florezcan, los servicios funcionen y las oportunidades se multipliquen. Una ciudad donde se cuide al que limpia, al que enseña, al que cura, al que alimenta, al que crea, al que sueña.

Esa es la visión que queremos construir. Y lo haremos juntos. Porque La Paz no puede seguir sin rumbo. Porque la improvisación ya no es una opción. Porque esta ciudad merece un destino que valga la pena. Y porque ya es hora de mirar al 2050… y empezar a caminar hacia allá, con decisión, con esperanza y con humanidad.

Porque La Paz no nació para el abandono.

Porque esta ciudad, hecha de altura y coraje, merece volver a mirar el futuro con dignidad. Y porque no hay planificación más poderosa que la que nace del corazón de su gente.