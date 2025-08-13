

El subcomandante departamental de la Policía, William Paz, informó que la institución movilizará 8.200 efectivos en La Paz, El Alto y las provincias, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de los comicios nacionales. La labor incluirá la seguridad en los recintos electorales y el resguardo durante el traslado de las ánforas.

Paz indicó que estas tareas se coordinan con las Fuerzas Armadas, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público, para hacer cumplir la ley ante contravenciones, delitos electorales o cualquier situación irregular que amerite arrestos.

Asimismo, la Policía continuará con la custodia de las ánforas durante el día siguiente a la jornada electoral.