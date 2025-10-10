

El comandante de la Policía Boliviana, general Augusto Russo, confirmó que existe una orden de aprehensión contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, investigado por el presunto delito de contrabando de exportación agravado.

La denuncia fue presentada en Tarija por un exfuncionario de la Aduana, y el Ministerio Público emitió el mandamiento de apremio que deberá ser ejecutado por la Policía. Russo informó que se instruyó a la Dirección General de Lucha Contra el Crimen cumplir con la orden y movilizar el personal necesario para su ejecución.

Además, Dorgathen enfrenta otra investigación vinculada a la empresa Botrading, acusada de realizar contrataciones con presunto sobreprecio en la importación de combustibles.