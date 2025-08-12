

La Policía intervino este martes en la Comisión de Economía Plural de la Asamblea Legislativa para frenar los enfrentamientos entre diputados del oficialismo y la oposición durante el debate por la aprobación de contratos de explotación de litio.

El jefe de seguridad de la Asamblea, coronel Erick Revollo, informó que el altercado dejó personas heridas y denunció un caso de “retención indebida” de un legislador, lo que calificó como un intento de secuestro al impedir su libre locomoción.

Tras la intervención, se dispuso la presencia de dos efectivos policiales en la comisión para garantizar el desarrollo de la sesión sin nuevos episodios de violencia. Se prevé que en las próximas horas los afectados presenten sus denuncias ante la FELCC.