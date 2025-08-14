En medio de la campaña electoral, los candidatos concentran sus discursos en el tema económico. No es para menos: la crisis actual convierte a la economía en la principal preocupación de los bolivianos. Sin embargo, en el apremio por ofrecer soluciones rápidas para reactivar el país, un tema clave permanece ausente del debate: la política exterior.

Reconstruir una economía golpeada no es tarea de un año, como bien saben los especialistas. Es un proceso complejo que exige coordinar múltiples factores. Entre ellos, la visión y la estrategia con las que Bolivia se relacionará con el mundo en los próximos años. Pese a que todos los candidatos hablan de atraer inversión extranjera, abrir mercados o promover el turismo, pocos —o ninguno— explican cuál será la línea que guiará nuestra diplomacia, más allá de la histórica reivindicación marítima que siempre será parte de nuestra política internacional.

Entre el “hard power” y el “soft power”

En las relaciones internacionales, el hard power se refiere al poderío militar o económico que permite influir en otros países para alcanzar determinados objetivos. El soft power, en cambio, apela a la capacidad de persuadir y atraer sin recurrir a la fuerza, mediante la diplomacia, la cultura o la cooperación, en otras palabras, la diplomacia.

Las naciones que combinan hábilmente ambas estrategias logran avances concretos y sostenibles. Lo hacen alineando su política interna y externa, manteniendo claros sus objetivos más allá de los cambios de gobierno.

Para Bolivia, por ejemplo, en lo que refiere a la atracción de inversiones implicaría, por un lado, que la Ley de Inversiones esté respaldada por misiones diplomáticas activas y estratégicas, capaces de hacer lobby para atraer capital y proyectos al país y por otro lado que la ley misma sea amigable a los inversionistas.

Diplomacia como inversión, no como gasto

Si todos los candidatos coinciden en la necesidad de incrementar las exportaciones, fomentar el turismo y fortalecer la integración regional, ¿por qué ninguno pone la política exterior en el centro del debate?

La diplomacia no es un lujo: es una inversión que, como cualquier proyecto, debe rendir resultados. Las misiones en el extranjero necesitan metas claras, estrategias definidas y criterios de evaluación. No se trata de improvisar sobre la marcha, sino de tener un rumbo a corto, mediano y largo plazo. Y, sobre todo, se trata de contar con profesionales capacitados, seleccionados por mérito y no por padrinazgos o nepotismo.

Lecciones de afuera

Francia ofrece un ejemplo paradigmático con sus Alianzas Francesas, presentes en todo el mundo. Estas instituciones no solo difunden la lengua y cultura francesas, sino que proyectan los valores de “Libertad, Igualdad y Fraternidad”, fortaleciendo vínculos y la imagen del país.

Más cerca, Perú ha sabido convertir su diplomacia cultural y comercial en un motor económico. Su presencia en ferias internacionales de turismo es notoria y efectiva: stands que combinan degustaciones de ceviche y pisco con una narrativa de país diverso y atractivo. No es casualidad que cada año aumente el flujo de visitantes a sus destinos. Han sabido posicionar la marca país.

Bolivia: potencial sin estrategia

Bolivia cuenta con recursos naturales, riqueza cultural y paisajes únicos. Pero para atraer inversión, turistas y cooperación internacional, es indispensable una diplomacia sólida y constante, con resultados medibles y capacidad para priorizar misiones estratégicas, sobre todo en tiempos de crisis.

Es hora de dejar atrás las embajadas convertidas en oficinas de favores políticos o simples anfitriones de eventos protocolares. El servicio exterior debe ser un brazo activo del desarrollo nacional, defendiendo y promoviendo nuestros intereses más allá de las fronteras.

En definitiva, la política exterior boliviana necesita entrar al debate electoral. Porque el país que no sabe cómo presentarse al mundo, difícilmente sabrá cómo avanzar en él.