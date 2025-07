La política fiscal es una acción que realiza el gobierno para influir en la economía a través de la gestión de sus recursos. En este artículo vamos a tratar de esbozar algunas ideas de la relación que tienen este tipo de políticas y la actual crisis por falta de divisas que actualmente afecta a nuestro país, así como, la necesidad de abordarlo.

No es un secreto que la política fiscal en Bolivia es un tema del cual se está hablando y discutiendo actualmente, en especial por los candidatos a la presidencia. Pero la política fiscal y la normativa que está involucrada en este ámbito debe ser analizada en su integralidad, en especial en los posibles efectos que pueda traer. No basta decir que se va a reducir o se va a incrementar, se debe aplicar un plan integral.

Actualmente, los subsidios no solo a los hidrocarburos sino a empresas estatales van más allá de temas impositivos. Me gustar��a que se analice algo tan simple como los siguiente: ENDE es una empresa estatal que es superavitaria, en los números gruesos. Sin embargo, habría que preguntarnos ¿Si se quita el subsidio a los hidrocarburos, incluido el Gas natural, seguirá siendo superavitaria? Recordemos que el 75% de la energía eléctrica producida en Bolivia es en base al gas, por quema de gas o por ciclo combinado. El ajuste a los hidrocarburos seguramente abordará este tema y se tendrá que reajustar una serie de cuestiones y no solo el precio de la gasolina y el diésel.

Sin embargo, existen otros temas que deben evaluarse y discutirse, que lo haremos en su momento, pero el principal que no ha sido abordado por nadie es el famoso Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), de la Ley Nro. 1357 del 28 diciembre de 2020; la ironía de haberla promulgado en el día de los inocentes, espero sea una mera coincidencia.

Con relación a esto, hoy en día Bolivia tiene una crisis por falta de dólares. Ahora bien… ¿En qué moneda ahorra el boliviano? Especialmente, los que fueron testigos de la UDP y el resto que tiene un poco de criterio de negocio, lo hará en dólares, sin duda. En ese sentido, ¿Cuál es el impacto que se espera de unimpuesto a las grandes fortunas? Además, ¿Cuál es la moneda que se utiliza para el comercio?

Hay algo que debemos entender, el dinero no necesita pasaporte y menos necesita visa, el dinero en especial en moneda extranjera, es bienvenido en todas partes. En este sentido, todos los candidatos a la presidencia, en especial los que están hablando de la atracción de inversiones, deberían contemplar la necesidad de promover la reforma de la mencionada ley, porque una política de estas características no es atractiva para los inversores que buscan entornos amigables a la generación de negocios e imponerle impuestos a la riqueza resulta contraproducente. Parte de los dólares que circulaban en Bolivia, en muchos casos, se fueron al Paraguay, en donde irónicamente se tiene el impuesto más bajo de la región, pero la mejor recaudación impositiva de la región, también. Algo sumamente importante para considerar.

En otras palabras, para que los dólares vuelvan a Bolivia se deben dar incentivos y un ambiente propicio para que se queden acá. Algo importante para resaltar, la economía en muchos casos se mueve o reacciona a estímulos y expectativas, pero estas tienen que venir acompañadas de acciones que permitan una estabilidad y credibilidad en las instituciones. Todos sabemos que los otros dólares, los que no se fueron del país, están en el colchón de los bolivianos durmiendo la siesta, esperando que se asiente el polvo y se aclare el panorama del camino a seguir; esto obviamente porque no hay confianza en dejarlos a buen resguardo en el banco, a sabiendas que ya se han dado corralitos financieros en la región.

Es evidentemente importante, en ese sentido, restituir la confianza en las instituciones en Bolivia y para ello no hay otro camino que proporcionar seguridad jurídica, no solo a los nuevos inversores, sino a los mismos bolivianos, para que el dinero que ha salido de circulación en el mercado retorne y genere crecimiento económico.

En este orden de ideas, crear una buena expectativa viene desde identificar el problema y plantear la necesidad de solucionarlo. Debemos iniciar el debate respecto a esto y entender que la imposición de aranceles a los que más generan al final es perjudicial, aunque parezca una política más justa y social; y esto viene porque los impuestos en muchos casos se pierden en políticas de impacto limitado, como el subsidio a una empresa deficitaria que solo beneficia a sus empleados; mientras que el circulante en el mercado puede generar muchos empleos relacionados al comercio o sector productivo, que pueden acceder a créditos, teniendo al final un efecto multiplicador de mayor beneficio.

Se debe hacer una evaluación integral de las políticas aplicadas con el fin de determinar si realmente éstas van a ser de beneficio o irán en perjuicio de la población en general, ya lo había dicho, pero tengo que insistir. En consecuencia, las políticas deben aplicarse no con el objetivo de aparentar, ya que al final puede resultar en todo lo contrario para la cual fue concebida, la política debe ser clara y debe tener un efecto predecible y específico, ya sea en el corto, mediano o largo plazo, pero es importante tenerlo claro.