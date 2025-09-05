

El procurador general del Estado, Ricardo Condori, anunció que se solicitó al juzgado la detención preventiva del exministro Arturo Murillo por un lapso mayor a seis meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, dentro del caso gases lacrimógenos. La petición se sustenta en la ampliación de riesgos procesales presentada por la Procuraduría.

Condori explicó que no corresponde que la exautoridad se defienda en libertad, debido a que pesa sobre él una declaratoria de rebeldía y existen evidentes riesgos de fuga y de obstaculización del proceso. Argumentó que Murillo carece de domicilio fijo y fuente laboral, lo que agrava la situación jurídica en su contra.

Asimismo, recordó que el exministro no solo debe responder por el caso de los gases lacrimógenos adquiridos con presunto sobreprecio, sino también por su presunta responsabilidad en los hechos de Senkata y Sacaba. Condori recalcó que estos procesos no tienen un trasfondo político, sino que están relacionados con graves vulneraciones a los derechos humanos.