En pasados artículos el Ing. Rolando Kempff destacaba la importancia del sector turístico en nuestro país. No podría estar más de acuerdo, es más, en 1994 y 1995 el turismo (incluyendo obviamente hotelería y otros servicios) tuvieron una participación en el PIB muy similar a los hidrocarburos.

Se debe destacar entonces, que los servicios son una fuente muy importante de ingresos y ni que decir de generación de empleo. En ese sentido, podemos ver como ejemplo a Suecia, un país nórdico, sumamente exitoso con una economía fuerte, pese a no tener excesivos recursos naturales. No tiene la suerte de Noruega que tiene importantes reservas de petróleo.

Sin embargo, Suecia se posiciona como un actor económico importante, debido a una industria de servicios sumamente fuerte. Al respecto, es importante realzar que una industria fuerte en servicios genera fuentes de trabajo y recursos sin generar mayor contaminación ambiental.

Para darnos una idea del potencial de la industria de servicios que posee Suecia basta con resaltar que es el centro de empresas como Spotify, Skype, Minecraft, entre otras. En el ámbito digital es sumamente importante lo que hace a nivel internacional y con eso demuestra que no solo en Silicon Valey se crea tecnología. Asimismo, Suecia tiene importantes empresas que prestan servicios financieros a otros países, incluida Suiza.

Ahora bien, ¿Por qué es importante para Bolivia el desarrollo de una industria de servicios fuerte y competitiva?

Bolivia al ser un país sin acceso directo al litoral es menos competitivo que los otros países de la región, en ese sentido, nos cuenta más caro exportar los bienes que se producen acá. Ya el reconocido economista Jefrey Sachs, realizó un estudio sobre el tema y determino que el costo de exportar a países sin acceso al mar es entre 23% a 30% más que a los demás países. Dicho de otro modo, para producir algo que compita con productos similares de la región se debe ser por lo menos 23% más barato manteniendo la calidad, lo cual es definitivamente muy difícil.

No obstante, el hecho de fortalecer la industria de servicios no es simplemente decidirlo, sino que hay una serie de factores que son sumamente importantes, que quien sea que gane las elecciones, debe considerar para que las políticas que se tomen,orientadas a fomentar esta industria, tengan un verdadero impacto y sean positivas para la sociedad en su conjunto. Sobre el particular, creo que es importante resaltar la necesidad que se tiene de cambiar un poco (mucho) la mentalidad en Bolivia.

Lastimosamente hemos sido excluidos del megaproyecto del tren bioceánico y esto no es fortuito, o por una agenda de intereses mezquinos, o temas políticos de los gobernantes de turno. La decisión es simplemente un tema de seguridad, ya que otros países no piensan arriesgar su comercio a una cultura del bloqueo que se ha instalado en nuestro país y que le genera muchísimo perjuicio.

Este tipo de proyectos son fundamentales para el desarrollo logístico y fortalecimiento comercial de los países y es sumamente preocupante que en Bolivia no se tomen en cuenta estos aspectos fundamentales. Desde ya, Bolivia debería estar gestionando la construcción de vías que conecten Bolivia al puerto de Chancay en Perú, no solo para cortar la dependencia logística con Chile sino para darle mayor soberanía y fortalecer las actividades comerciales del país.

Ahora bien, con respecto a la industria de servicios y en especial con relación al turismo, que es sin duda una gran industria, con mucha incidencia en la creación de empleo y fortalecimiento de la economía, considero que debemos, primero que nada, tener un cambio de actitud ante la gente extranjera, abrirnos al mundo, entendiendo que en esta industria son un socio y no un enemigo, por tanto, acciones como la quema de hoteles en el salar y similares acciones no pueden suceder más y los agentes de seguridad deben proporcionar eso mismo, a todos sin distinción. De acuerdo con “The Travel and Tourism Competitiveness Report” estamos 72 de 140 sobre la apertura internacional y 127 en lo que se refiere a infraestructura.

Por otro lado, el sector servicios es sumamente amplio y hay muchos rubros en los que Bolivia puede especializarse para desarrollar esta industria, un ejemplo claro es Jalasoft que provee servicios digitales a empresas en el extranjero, un excelente ejemplo de exportación de servicios. De igual manera, Bolivia tiene la capacidad de exportar servicios financieros como lo hace Suecia actualmente. No nos olvidemos que Bolivia fue pionera en la creación de las microfinanzas y, sin embargo, en vez de especializarnos en ellos y vender esos servicios hemos dejado que nuestros profesionales se vayan a otros países a enseñar estos conocimientos.

Creo que hay algo fundamental que debemos cambiar en nuestro país para realmente despegar y es creer en nosotros mismos. Una vez que empecemos a elaborar una estrategia de desarrollo basada en la especialización invertir en el desarrollo de capital humano y obviamente que la clase política en Bolivia impulse el desarrollo normativo adecuado para respaldar estas estrategias y obviamente, garantizar que estas normas se cumplan y no sean simplemente una iniciativa de papel.