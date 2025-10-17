Muy pronto, Bolivia iniciará una nueva etapa, una etapa crucial que definirá el futuro de muchos bolivianos. Las expectativas de un cambio inmediato son reducidas. De hecho, el Banco Mundial ha anunciado que Bolivia y Haití serán los únicos países de América Latina que registrarán un decrecimiento económico. En el caso boliviano, la contracción comenzará este año y se profundizará hasta 2027, cuando se prevé una caída del 1,5 % del PIB.

Este panorama obliga a repensar las medidas que el nuevo gobierno deberá adoptar para ofrecer una respuesta efectiva a la crisis económica, energética y social que se avecina. En ese contexto, resulta inevitable reflexionar sobre el riesgo de caer en la llamada trampa del ingreso medio.

Recientemente, en un evento en China, me preguntaron por qué tantos países quedan atrapados en el estancamiento del ingreso medio. Aquella pregunta me llevó a recordar un artículo que leí en mi época universitaria —ya hace algunos años— escrito por Alberto Alesina y Dani Rodrik, sobre desigualdad, políticas distributivas y crecimiento. Este trabajo seminal sentó las bases para comprender cómo la estructura de la desigualdad influye en las políticas públicas y el desarrollo, sugiriendo que una sociedad con una clase media amplia y sólida tiende a experimentar un crecimiento más sostenible y estable.

Para entender este modelo, es clave reconocer que las desigualdades determinan el tipo de políticas que la mayoría elige. En países con alta desigualdad, el votante mediano suele tener ingresos bajos y, por tanto, demanda mayor redistribución de recursos por el Estado. En consecuencia, el Estado incrementa los impuestos sobre el capital, lo cual desincentiva la inversión.

Por el contrario, cuando existe una clase media robusta, los conflictos distributivos se reducen, se promueve la estabilidad fiscal y se incentiva la productividad. En otras palabras, el crecimiento sostenible se fundamenta en fortalecer los ingresos, la productividad y las capacidades de la clase media. Este enfoque prioriza la inversión en educación, innovación y empleo formal como vías para expandir la base productiva y consolidar un desarrollo inclusivo.

Una mayor desigualdad en la distribución del ingreso conduce a políticas más redistributivas, lo que a su vez reduce el crecimiento económico. Cuando el votante mediano es relativamente pobre, prefiere impuestos y transferencias más altos, desincentivando la acumulación de capital. En otras palabras, cuando la mayoría de la población se encuentra en situación de vulnerabilidad, exige una mayor redistribución, y el Estado responde con políticas de transferencias directas —como los bonos, ampliamente utilizados en nuestra región en los últimos años— que ayudan a subsistir, pero no a generar riqueza sostenible. De esta manera, los sectores productivos quedan relegados.

En el estudio mencionado, los autores desarrollan un modelo econométrico que analiza el impacto de distintos segmentos de la población sobre el desarrollo, dividiendo a la sociedad en quintiles: el primer quintil corresponde a los más adinerados, y el quinto a los más pobres, pasando por una gradación donde el tercer quintil representa a la clase media.

En términos sencillos, si el Estado busca promover un desarrollo sostenido, debe apostar por la clase media, ya que es este grupo el que genera empleo y dinamiza la economía.

Cuando los sectores más ricos reciben incentivos fiscales, tienden a destinarlos al consumo o a inversiones financieras y patrimoniales —como bonos, acciones o bienes raíces— que, aunque rentables individualmente, tienen bajo impacto multiplicador sobre la economía real.

En cambio, cuando los recursos se orientan hacia los sectores más pobres, estos se destinan principalmente al consumo de bienes importados o de corta duración, sin efectos significativos en la producción nacional.

Por el contrario, la clase media, motivada por mejorar su situación económica, suele invertir en emprendimientos y negocios que generan empleo y circulan el dinero dentro de la economía, impulsando directamente el crecimiento.

Consolidar la clase media no solo es una meta de equidad, sino también un imperativo de eficiencia económica. Las políticas que amplían las oportunidades productivas y educativas del tercer quintil reducen la polarización, aumentan la estabilidad política y fortalecen el crecimiento sostenido e inclusivo.

No obstante, esta redistribución no debe basarse en transferencias pasivas —regalos o bonos— sino en oportunidades productivas, lo que maximiza la eficiencia económica y la estabilidad social. Ejemplos de ello son los créditos preferenciales para emprendedores, los beneficios fiscales para nuevas empresas o los programas de capacitación técnica orientados a la innovación y la competitividad. No se deben regalar los recursos porque si se los regala, no serán valorados.

En consecuencia, debemos entender que la desigualdad extrema frena el crecimiento, mientras que una clase media fuerte impulsa la productividad y la demanda agregada. El desarrollo sostenible requiere políticas que expandan la clase media e integren plenamente su potencial al proceso productivo.

Volviendo a la pregunta sobre la trampa del ingreso medio, mi respuesta es sencilla: la falta de paciencia. Los gobiernos, ansiosos por distribuir los nuevos ingresos —como ocurrió en Bolivia durante la bonanza de los hidrocarburos—, olvidan que esos recursos deben invertirse para generar nuevas fuentes de riqueza, no simplemente consumirse.

El Estado debe orientar esos excedentes hacia la industrialización y la inversión productiva, de manera que los sectores más desfavorecidos accedan a mayores oportunidades a través del crecimiento económico, la innovación y el trabajo digno.

Solo así podremos escapar de la trampa del estancamiento y avanzar hacia un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible e inclusivo.