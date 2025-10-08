La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea (UE) envió este miércoles a 32 observadores de largo plazo a los nueve departamentos de Bolivia, en preparación para la segunda vuelta del 19 de octubre. Los observadores recibieron capacitación sobre el contexto político y electoral y se reunirán con tribunales departamentales, partidos políticos y la sociedad civil.

Para el 12 de octubre llegarán 44 observadores adicionales y una delegación del Parlamento Europeo de seis representantes. En total, se prevé que alrededor de 120 observadores sigan el proceso electoral, provenientes de 24 países miembros de la UE.

Alexander Gray, jefe adjunto de la misión, instó a respetar los resultados y canalizar cualquier denuncia por vías institucionales, recordando que la primera vuelta fue ampliamente observada y validada como transparente y confiable.