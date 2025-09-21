Un cambio inevitable

La primera etapa electoral ha concluido. Aún no podemos afirmar que tengamos un nuevo gobierno, pero sí es seguro que habrá un cambio —más o menos radical—, aunque inevitablemente lo habrá.

Lo antes mencionado, no con base en la visión que puedan tener los candidatos que arribarán al poder, sino por la necesidad de ajustarse a una nueva realidad. Sea el capitalismo o el socialismo, las medidas que se deben tomar deben ser innovadoras para que puedan tener un impacto positivo en la economía del país.

El debate sobre el “nuevo socialismo”

Para ser franco, nunca entendí el concepto del “nuevo socialismo” o del “socialismo del siglo XXI”. No se debería confundir a la población con ideas que muchos, incluso siendo asambleístas, no comprenden. Algunos creen que el socialismo es simplemente “ser sociable”.

Durante la campaña electoral se escuchó con frecuencia que la derecha buscaba privatizar, siendo acusada de “vende patrias”. Sin embargo, en paralelo se hablaba de impulsar el modelo socialista chino. En conversación con un amigo comenté:

—“Al final, no quieren privatizar, pero quieren un modelo socialista chino. No entiendo nada”.

A lo que él respondió:

—“La gente quiere que las empresas estatales sigan bajo control del gobierno”.

He ahí que hay un gran desconocimiento de cómo China ha trabajado para reestructurar su economía.

La experiencia china

En este contexto, creo que es importante subrayar algunos aspectos: el 15.º Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, celebrado en septiembre de 1997, fue el inicio de una reestructuración y reforma en la economía china. En el marco de las decisiones que se tomaron en este congreso, Jiang Zemin por primera vez aceptó que el partido no tenía que controlar todos los aspectos de la economía.

El encargado de seguir el proceso y la reforma de China fue Zhu Rongji, un intelectual de esos que no ven el corto plazo sino el resultado a largo plazo y el impacto final. Ante una obvia resistencia, tuvo que utilizar el mismo mercado para instigar cambios que los ministerios o los directivos no podían, o no querían hacer, obviamente asumiendo los riesgos que ello implicaba.

El proceso que llevó a la reforma de la economía china tuvo variables que se deben tomar en consideración, entre ellas el retorno de Hong Kong a la administración china, que trajo con ello otra visión y una alternativa para el manejo de los recursos. Este aspecto fue fundamental para iniciar a girar la rueda que llevaría a China a una economía de mercado.

En ese sentido, China Telecom fue la primera empresa que se eligió para salir al mercado en busca de capitalización y reforma del manejo económico del resto de las empresas chinas. Ya desde 1978, bajo la presidencia de Deng Xiaoping, China se propuso adoptar los principios del mercado para dar forma a un socialismo con características propias. De ahí su famosa frase: “No importa de qué color sea el gato, lo importante es que cace ratones”.

Alrededor de los primeros años de los 80, se crearon en China zonas económicas especiales, cuyos impuestos eran más bajos, incentivando la concentración económica en estas zonas para que fueran un puente de relacionamiento con el exterior. El mismo Xiaoping explicó posteriormente que era un paso inevitable que daría como resultado que unos cuantos llegaran a ser ricos antes que otros, explicó: “Permitimos que unas personas o regiones alcancen la prosperidad en primer lugar, con el objetivo de alcanzar luego la prosperidad de modo más rápido”.

En sí, China lanzó primero la oferta pública de venta (OPV) de la empresa; China Telecom y luego a la empresa de hidrocarburos; Petro China. También decidió entrar a la Organización Mundial de Comercio (OMC), estableciendo un patrón de reforma hacia la economía de mercado.

Privatización: ¿traición o estrategia?

Hoy en día, sin embargo, muchos políticos dicen que la privatización es vender el país y prefieren sostener empresas que no son para nada eficientes y mucho menos generan riqueza. Sin embargo, lo que debemos aprender del modelo chino es su enfoque estratégico: reformas planificadas, asistencia técnica de alto nivel y apertura a expertos internacionales.

China, cuando decidió reformar su modelo, tomó acciones necesarias y para ello acudió a gente que sabía cómo hacerlo. Este tipo de estrategias financieras son complejas y requieren mucha planificación, conocimientos técnicos y bastantes contactos en el entorno. En ese sentido, los expertos elegidos para esta tarea fueron nada más y nada menos que Goldman Sachs y Morgan Stanley; bancos norteamericanos con mucha experiencia.

Indudablemente, ambas operaciones fueron todo un éxito, dado que se alcanzaron los objetivos que se habían establecido y las empresas que fueron antes mencionadas ahora tienen un valor de mercado considerablemente más alto y son empresas altamente rentables, desmintiendo el mito -falso- de que la privatización es una traición a la patria, sino por el contrario, queda demostrado que el capital privado es necesario para la rentabilidad de las organizaciones y hacerlas más eficientes de cara al futuro. Asimismo, es importante resaltar que otras muchas empresas fueron cerradas, considerando que no eran rentables y mucho menos eficientes.

La disciplina como ventaja

Hay algo que es sumamente importante en esta historia:el valor y la practicidad de China para identificar los problemas y corregirlos en orden de lograr el objetivo; además de una disciplina férrea que ha mostrado tener,con el fin de trabajar, disciplinadamente, sin descanso hasta llegar al resultado esperado.

China actualmente no está donde está por azar, se ha tratado de una serie de factores, entre los cuales resalta la capacidad de analizar y planificar una estrategia con un objetivo bien definido. Asimismo, la humildad de reconocer las fortalezas, pero también las debilidades, aprender de ellas y convertirlas en conocimiento y luego en oportunidad.

Lecciones para América Latina

Ahora bien, ¿Por qué en América Latina hay quienes quieren imitar a China, pero se resisten a dar los mismos pasos que impulsaron su transformación? El problema no es la privatización en sí, sino la forma en que se realiza, evitando que se convierta en foco de corrupción.

En nuestro contexto, se avecina una nueva era en la que la bonanza económica ya terminó. Bolivia enfrenta el fantasma de la enfermedad holandesa, que dilapidó recursos valiosos que pudieron sentar las bases de la industrialización.

El camino no será fácil, pero siempre comienza con un primer paso. Bolivia necesita asumir reformas con visión estratégica, aprender de la experiencia internacional y, sobre todo, aplicar disciplina y pragmatismo para alcanzar un desarrollo sostenible.