Los Estados Unidos Mexicanos, cada 16 de septiembrecelebran su aniversario patrio evocando el Grito de Dolores de 1810, hecho que marcó el inicio de su independencia y el despertar de una nación que, desde entonces, ha proyectado al mundo un espíritu de libertad, resiliencia y fraternidad. Esta fecha no solo pertenece al calendario histórico mexicano, es también un recordatorio de la fuerza que tienen los pueblos de América Latina cuando deciden construir soberanía frente a las adversidades históricas y los desafíos del mundo contemporáneo.

Para Bolivia, el aniversario de México representa una ocasión de reconocimiento y reflexión, puesto que ambos países comparten trayectorias paralelas en su historia republicana como ser, la lucha por la emancipación, la defensa de la identidad cultural, el anhelo de justicia social y el compromiso con la autodeterminación. Características afines que han permitido que, más allá de la geografía, exista una hermandad natural que se ha expresado en momentos cruciales de nuestra historia.

En el plano contemporáneo, las relaciones bilaterales adquieren una renovada importancia, especialmente desde la perspectiva económica y empresarial. México es una de las economías más dinámicas de América Latina, con una sólida base industrial, un sector del turismo altamente desarrollado, un creciente ecosistema tecnológico y una amplia red de tratados comerciales que lo proyectan como un puente hacia Norteamérica y el mundo. Por su parte, Bolivia es un país con grandes recursos, que se encuentra en un proceso de diversificación productiva donde la minería, la energía, la agroindustria, el turismo y los servicios digitales ocupan un papel central para el desarrollo futuro.

Un ejemplo concreto de esta relación bilateral es el Acuerdo de Complementación Económica N° 66 (ACE 66), vigente desde el año 2010, que constituye un marco fundamental para el fortalecimiento de los lazos comerciales y de inversión entre Bolivia y México. Este acuerdo no solo facilita el intercambio de bienes y servicios mediante la reducción arancelaria y la generación de condiciones de mayor previsibilidad, también abre la puerta a la cooperación en áreas estratégicas como la agroindustria, la energía, la minería y los servicios. Su trascendencia radica en que, más allá de los beneficios económicos inmediatos, el ACE 66 sienta las bases de una integración productiva que impulsa la competitividad de ambos países y les permite proyectarse con mayor fuerza hacia los mercados regionales y globales.

Las oportunidades son múltiples, empresas mexicanas pueden encontrar en Bolivia un mercado en expansión y un socio estratégico en sectores como energías renovables, litio, turismo y alimentos; mientras que los emprendedores bolivianos pueden aprovechar la experiencia mexicana en cadenas de valor, innovación tecnológica y acceso a mercados internacionales. De hecho, la cooperación empresarial no solo se traduce en negocios, también en la generación de empleo, transferencia de conocimientos, educación, intercambio cultural y construcción de ecosistemas que fortalezcan la competitividad regional.

En este sentido, el aniversario patrio mexicano invita a reflexionar también sobre la necesidad de que nuestras naciones refuercen los vínculos empresariales como parte de su relación bilateral. La diplomacia política debe ir acompañada de una “diplomacia económica” capaz de potenciar inversiones, impulsar asociaciones público-privadas y abrir espacios para que el sector empresarial se convierta en un actor protagónico de la integración. Es así, que la Cámara Binacional de Comercio e Industria Boliviano Mexicana (CAMEXBOL) se constituye en un pilar importante de articulación en esta materia, con un renovado Directorio y con el apoyo decidido de la Embajada de México en Bolivia y su actual Embajador Eduardo Sosa Cuevas, vienen generando sinergia para cumplir la misión de fortalecer las relaciones comerciales, empresariales y de inversión, además de las culturales en el ámbito bilateral.

Hoy, en un escenario internacional marcado por la incertidumbre, la competencia tecnológica y los desafíos climáticos, la cooperación entre México y Bolivia resulta vital para construir una agenda común que impulse la integración regional, fortalezca la voz latinoamericana en foros internacionales y promueva soluciones conjuntas en temas como energías limpias, seguridad alimentaria, innovación digital y movilidad sostenible.

Celebrar el aniversario patrio de México es, por tanto, también una oportunidad para renovar la amistad entre nuestras naciones y proyectar con esperanza un futuro compartido. La hermandad entre México y Bolivia debe seguir siendo un puente que una nuestras identidades, potencie nuestra capacidad de incidencia internacional y, sobre todo, abra un horizonte empresarial donde los emprendedores de ambos países encuentren socios y aliados estratégicos.

¡Felicidades en su CCXV Aniversario de la Independencia de los Estados Unidos Mexicanos!