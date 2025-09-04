El debate sobre los vehículos indocumentados, mejor conocidos como “chutos”, ha vuelto a la agenda nacional. Esto no es una casualidad, se calcula que más de 500.000 unidades circulan actualmente en Bolivia sin registro legal, lo que equivale a cerca de un tercio del parque automotor nacional. El fenómeno afecta a la economía, la seguridad vial y el medio ambiente, pero también a miles de familias que dependen de esos vehículos para trabajar o transportarse. La pregunta de fondo es si corresponde legalizarlos o buscar otro tipo de solución estructural.

La idea de una “amnistía” para los chutos siempre reaparece en contextos de crisis social o política. Desde un punto de vista práctico, podría ser una alternativa atractiva para el gobierno, puesto que miles de propietarios obtendrían seguridad jurídica sobre sus vehículos y, en el corto plazo, el Estado percibiría ingresos extraordinarios por concepto de trámites y patentes; sin embargo, los efectos negativos podrían superar ampliamente esos beneficios eventuales, entonces los analicemos.

En primera instancia, cada proceso de amnistía o legalización genera un “efecto llamada” en la ciudadanía, que significa: si se amnistió antes, es probable que se vuelva a hacer en el futuro, lo cual genera un efecto de incentivo perverso al contrabando y castiga al ciudadano que sí compra un vehículo legal.

En segunda instancia, una gran parte de estos vehículosingresan como “chatarras” de otros países, con problemas de seguridad (sin airbags, ABS o incluso con historial de accidentes graves) y altos niveles de emisiones contaminantes, lo cual es nocivo en términos de sostenibilidad para el país.

En tercera instancia, desde el punto de vista de legitimidad del supremo gobierno, una legalización indiscriminada debilita la autoridad del Estado, normaliza la informalidad y debilita aún más la seguridad jurídica en el país.

Finalmente, desde el punto de vista netamente financiero, solo en 2022 el contrabando de vehículos significó para el fisco boliviano pérdidas estimadas de entre 300 a 400 millones de dólares anuales por omisión en pago de aranceles e impuestos; por ende, el legalizar sin un plan integral no alcanzaría a recuperar lo perdido y más bien perpetuaría la sangría.

El dilema no debería plantearse como una dicotomía simplista entre legalizar o decomisar. Más bien se debería pensar que Bolivia necesita un plan nacional para reducir gradualmente los chutos y sustituirlos por vehículos legales y sostenibles, más seguros y menos contaminantes.

Como una primera medida, antes de implementar una posible solución, se debe reconocer y cuantificar el problema, para ello será necesario realizar un censo y pre-registro obligatorio, mismo que permitiría identificar cuántos vehículos indocumentados existen efectivamente, dónde están y a quién pertenece. “Esto no se trata de legalizar la propiedad, sino de ordenar el terreno para actuar”.

Posteriormente, se debería atacar el incentivo económico. Hoy en día, un vehículo chuto puede costar hasta un 40% menos que un vehículo legalmente importado, por lo que, para reducir esa brecha, el Estado debería ajustar aranceles e impuestos selectivos a los autos usados que cumplan con estándares mínimos de seguridad y emisiones, de manera que comprar un auto legal para un gran segmento de la ciudadanía de ingresos medios o bajos, deje de ser un lujo inalcanzable.

Paralelamente, se requiere un plan integral de renovación vehicular que contemple el chatarreo y sustitución, esto significa que quienes entreguen un chuto para desguace podrían recibir un bono y acceso a un crédito preferente para adquirir un vehículo legal que podría ser nuevo o usado en buenas condiciones. Este mecanismo, ya aplicado en países como México y Brasil, ha demostrado ser más efectivo que los decomisos masivos.

Como una medida adyacente, se debe implementar un control fronterizo inteligente, con el objetivo de desarticular las redes que lucran con el contrabando y no así, perseguir al usuario final. Para ello, será necesario invertir en tecnología (lectores automáticos de placas, drones, escáneres móviles, etc.) e implementar una política de coordinación internacional con países vecinos para bloquear el ingreso de autos robados o siniestrados.

Finalmente, está el tema de los combustibles subvencionados. Un chuto consume la misma gasolina barata que un auto legal, pero no aporta un centavo en impuestos. Con un sistema de trazabilidad digital (códigos QR o chips vinculados a la placa), sería posible cortar ese acceso y reducir la rentabilidad de mantener un vehículo ilegal.

Si Bolivia implementa una política de este tipo, los beneficios serían múltiples. En lo económico, el país podría recuperar al menos 200 a 300 millones de dólares anuales en recaudación tributaria, recursos hoy perdidos en el contrabando. En lo social, se daría certidumbre a miles de familias con un mecanismo de sustitución realista, sin criminalizarlas, pero tampoco premiando la ilegalidad. En lo ambiental y de seguridad vial, se reduciría la circulación de vehículos altamente contaminantes y peligrosos, mejorando la calidad de vida en nuestras ciudades. En el mediano plazo,además, una política de sustitución planificada estimularía el mercado formal de importación de vehículos, beneficiando a toda la cadena de valor del sector automotriz.

El problema de los chutos no se resolverá con discursos ni con decomisos esporádicos, se necesita verdadera voluntad política, coordinación interinstitucional y un compromiso firme de no volver a caer en amnistías improvisadas. El mensaje a la ciudadanía debe ser claro: “En Bolivia se puede acceder a un auto de manera legal, segura y accesible”.

La legalización indiscriminada sería un error histórico. Lo que el país necesita es un camino de transición ordenada, que combata efectivamente el contrabando, facilite la sustitución y devuelva al Estado la autoridad para hacer cumplir la ley.

“En definitiva, la salida al problema de los autos indocumentados no consiste en legitimar lo ilegal, se trata de transformar los incentivos, habilitar canales de acceso regular y demostrar que la formalidad sí genera beneficios. Bolivia tiene por delante ese gran desafío, y mientras más oportuno sea en asumirlo, menor será el costo social y económico que deba afrontar”.