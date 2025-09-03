política
Libre presenta proyecto para suprimir la renta vitalicia y pide a Paz que se sume
El diputado electo de la Alianza Libre, José Manuel Ormachea, anunció que su bancada presentó en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que busca suprimir la renta vitalicia para expresidentes y exvicepresidentes. Según explicó, la iniciativa pretende marcar un precedente de austeridad y desprendimiento en el inicio de la nueva gestión legislativa y de gobierno.
Ormachea recordó que la renta vitalicia representa un privilegio que no corresponde en un contexto de crisis económica y desigualdad. En ese marco, cuestionó a Rodrigo Paz por haber ocupado reiterados cargos públicos “viviendo del Estado” y lo instó a firmar la propuesta para demostrar coherencia y desprendimiento real, más allá de su discurso electoral.