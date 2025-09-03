El diputado electo de la Alianza Libre, José Manuel Ormachea, anunció que su bancada presentó en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que busca suprimir la renta vitalicia para expresidentes y exvicepresidentes. Según explicó, la iniciativa pretende marcar un precedente de austeridad y desprendimiento en el inicio de la nueva gestión legislativa y de gobierno.

Ormachea recordó que la renta vitalicia representa un privilegio que no corresponde en un contexto de crisis económica y desigualdad. En ese marco, cuestionó a Rodrigo Paz por haber ocupado reiterados cargos públicos “viviendo del Estado” y lo instó a firmar la propuesta para demostrar coherencia y desprendimiento real, más allá de su discurso electoral.