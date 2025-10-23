

El senador electo José Manuel Ormachea informó que la Alianza Libre decidió respaldar al Partido Demócrata Cristiano (PDC) las presidencias de las cámaras de Diputados y Senadores, con el objetivo de garantizar la gobernabilidad y evitar lo que calificó como “los chantajes de Evo Morales”.

Según Ormachea, este acuerdo busca consolidar una mayoría sólida dentro del Legislativo y asegurar la estabilidad en la nueva legislatura. “Este desprendimiento es una muestra de madurez política. Libre seguirá siendo parte de las directivas y trabajará junto al PDC y otras fuerzas para dar viabilidad a la gestión del nuevo gobierno”, afirmó.

El legislador destacó que el entendimiento entre ambas alianzas permitirá dar luz verde al trabajo de las distintas comisiones y superar el bloqueo político que, según dijo, caracterizó a la gestión anterior dominada por el Movimiento al Socialismo (MAS).

Ormachea adelantó que en los próximos días se definirá la conformación de las directivas y presidencias de comisiones, con base en un acuerdo amplio que busca “priorizar el país sobre los intereses partidarios”.