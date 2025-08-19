

El diputado de Creemos, Walthy Egüez, informó que la oposición, junto a la bancada de Potosí, impugnó la sesión de la comisión que aprobó los contratos relacionados con el litio, argumentando que se incumplió el reglamento durante las cinco horas de debate.

Según Egüez, otro punto crítico fue que la comisión había definido por mayoría sesionar en Potosí para tratar este tema, pero desde la presidencia se hizo caso omiso a lo establecido, lo que generó irregularidades en el proceso.

Además, el legislador denunció que no se permitió la participación de los diputados adscritos a la comisión, hecho que vulnera los derechos legislativos y limita el control y la transparencia en la aprobación de contratos estratégicos.

La oposición insiste en que estas irregularidades podrían afectar la legalidad de los contratos del litio, recurso clave para la economía nacional, y anunció que continuará con los procedimientos para garantizar que se cumpla la normativa vigente.