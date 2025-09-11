El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que Ana F.L.F., presuntamente vinculada al súbdito brasileño Sergio Luis Freitas, fue localizada en el municipio de San Rafael y actualmente está siendo trasladada a Santa Cruz con fines investigativos.

La autoridad detalló que la Policía Boliviana realiza diversas acciones coordinadas para dar con el paradero y lograr la aprehensión de Freitas, quien se encuentra bajo investigación por presuntos delitos aún en proceso de aclaración. Ríos aseguró que se están siguiendo todos los procedimientos legales correspondientes para garantizar que los responsables respondan ante la justicia.