

El senador Leonardo Loza, del bloque Evo Pueblo, denunció este martes que existe un plan desde el Gobierno para intentar vincular al expresidente Evo Morales y a otros dirigentes cocaleros con hechos de narcotráfico en el trópico de Cochabamba.

La declaración surge luego de la reciente aprehensión del exviceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, en cuyo predio del Chapare fue descubierto un laboratorio de droga durante un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

Según Loza, el oficialismo busca “montar” casos en contra de Morales y su entorno político, al no haber logrado derrotarlo en el terreno electoral. “Como no pudieron vencer a Evo Pueblo en las urnas, ahora quieren inculparlo y generar una cortina de humo”, afirmó.

El legislador también advirtió que estos hechos despiertan sospechas sobre un armado judicial y no descartó que en adelante las investigaciones puedan extenderse contra parlamentarios del trópico. “¿Quién viene ahora, quizá los legisladores?”, cuestionó.