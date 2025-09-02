

senador del Chapare, Leonardo Loza, salió al paso del anuncio de un posible juicio de responsabilidades contra Evo Morales por las ejecuciones extrajudiciales vinculadas al caso del Hotel Las Américas. Loza sostuvo que Morales actuó dentro del marco de la Constitución y que no hay razón para temer las acusaciones impulsadas por los nuevos actores políticos.

El legislador advirtió que los ataques hacia el líder cocalero podrían provenir tanto del ámbito interno como externo, e incluso cuestionó la veracidad de los informes de organismos internacionales, sugiriendo que podrían ser “inventados” para desprestigiar a Morales y al movimiento campesino que representa.

Según Loza, la persecución contra el movimiento campesino no es un fenómeno exclusivo de Bolivia, sino que se registra a nivel internacional, lo que refleja un intento sistemático de deslegitimar a sus dirigentes y su lucha por los derechos sociales.

El senador enfatizó que Morales y su movimiento tienen la certeza de que actuaron conforme a la ley, y que estas acusaciones forman parte de una estrategia política que busca debilitarlos de cara a futuras contiendas electorales y al control de espacios de poder.