La corrupción es un fenómeno costoso para los individuos, las empresas, las organizaciones, el sector público y la economía en general. Sus efectos negativos en el desarrollo económico nacional son ampliamente reconocidos en la literatura económica. Usando enfoques empíricos, varios autores han demostrado que la corrupción perjudica a los inversionistas, reduce la eficiencia del gasto público, distorsiona la asignación de recursos y, por lo tanto, reduce el crecimiento económico. Los datos disponibles para América Latina y el Caribe indican que los países con un mayor nivel de corrupción tienen un nivel de desarrollo más bajo, mientras que los países más ricos tienen niveles de corrupción inferior. La corrupción es un fenómeno complejo, con múltiples causas y efectos, debido a que asume diversas formas y funciones en diferentes contextos. Tradicionalmente, la corrupción se define en términos de funcionarios públicos individuales que abusan de los cargos públicos para obtener ganancias privadas. Pero la corrupción tiene un alcance más amplio, y puede ser vista como un problema estructural de la política o de la economía. Es un síntoma costoso del fracaso institucional, que a menudo involucra a una red de políticos, organizaciones, empresas y personas privadas que se unen para beneficiarse del acceso al poder, los recursos públicos y la formulación de políticas a expensas del bien público. El Banco Mundial define la corrupción como el abuso del poder público para beneficio privado. El nivel de corrupción se mide a través de los Indicadores de Gobernabilidad Mundial del Banco Mundial. Los estudios evidencian que un aumento del 1 % en el nivel de corrupción reduce la tasa de crecimiento en aproximadamente 0.72%. Además de la corrupción, el BID identifica también la ineficiencia de los Estados como el gran obstáculo para el desarrollo. Bolivia es uno de los países a los que más afecta este flagelo en su PIB donde el impacto es de 6.3%. Es decir, casi el 85% del déficit fiscal. Por su parte, Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, la firma global de consultoría especializada en riesgos, presentan el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2023, una herramienta analítica basada en datos para evaluar la capacidad de los países latinoamericanos para detectar, castigar y prevenir la corrupción.

El puntaje más bajo del Índice CCC 2023 en Latinoamérica es Bolivia con 2.56 sobre 10, solo por encima de Venezuela 1.46. Por su parte, el puntaje más alto es el de Uruguay con 6.99 sobre 10, y el impacto de corrupción sobre su PIB es de 3.7%. Por tanto, con el objetivo de bajar el impacto negativo de la corrupción en el PIB boliviano en 3% buscaremos acercarnos a los puntajes de Uruguay en las distintas áreas mediante medidas específicas, para mejorar la eficacia con la que se combate la corrupción. Bolivia en los siguientes años tendrá una inversión pública muy baja según el PGN, la buena noticia es que podemos mejorar las vidas de nuestros ciudadanos no mediante gastos más elevados sino más eficientes.

1. (Estrategia). - Mejorar las 7 variables del Índice CCC 2023 de la categoría Capacidad Legal, puntaje actual 1.83, puntaje buscado 6.54 sobre 10.

1. (Propuesta). - Mediante asignaciones directas de recursos del TGN sin obstrucción política establecer un presupuesto fijo para todas las entidades del sector justicia, eso implica el Órgano Judicial, Ministerio Público y Defensa Pública. Un porcentaje fijo de 1% del PIB que no podrá ser reducido y que deba ser asignado aún en tiempos en que el Estado esté enfrentando restricciones presupuestarias. Dicha asignación será mediante Ley específica.2. (Propuesta). - Mediante la reestructuración de la justicia, los políticos no deben tener la decisión total sobre la designación de autoridades judiciales para evitar presiones políticas y amenazas.3. (Propuesta). - Las oficinas anticorrupción no pueden ser dependientes de ningún Ministerio o Viceministerio, las oficinas anticorrupción serán entidades autónomas, con financiación estatal dirigidas por directorios conformados por Colegios de profesionales, Entidades empresariales, representantes sindicales, Think Tanks de investigación, representantes de universidades públicas nacionales, autónomas, departamentales y municipales, Universidades privadas, representantes del Ministerio de Justicia y del Viceministerio de Capital Humano por medio de la oficina de Defensa del Consumidor. Se regirán por Ley nacional y de acuerdo a su reglamentación específica.4. (Propuesta). - Modificación del Código penal para incorporar como delito penal de incumplimiento de deberes a todo funcionario responsable que omitiera publicar en el Sicoes o plataforma virtual abierta para todo el público en general los detalles de las licitaciones de obras, contrataciones, presupuesto ejecutado y consolidado, la sanción incluye a sus jefaturas y direcciones, de todas las entidades públicas sin restricción establecidas en la Ley correspondiente. La normativa incluirá a los agentes del Banco Central y el parlamento. Las oficinas anticorrupción remitirán las conminatorias de incumplimiento otorgando el plazo máximo de reposición de la información, de existir incumplimiento parcial o total, la oficina anticorrupción, el propio gobierno o cualquier ciudadano podrá constituirse como entidad denunciante en calidad de víctima y afectado.5. (Propuesta). - Mediante normativa expresa y dentro del plan de reestructuración de la justicia, se establecerán asignaciones directas de recursos del TGN sin obstrucción política estableciendo un presupuesto fijo para todas las entidades del sector justicia, eso implica Fiscalía General sus departamentales e investigadores mediante un porcentaje fijo del PIB que no podrá ser reducido y que deberá ser asignado aún en tiempos en que el Estado esté enfrentando restricciones presupuestarias. Dicha asignación será mediante Ley específica.6. (Propuesta). - Mediante la independencia económica el POA, la fiscalía general dispondrá de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. Adicionalmente, el Estado financiará la escuela y centros de formación forense y de investigación, para delitos financieros, de corrupción y políticos, incluyendo especialistas en neurociencias aplicadas al ámbito social, psicología, cultural, investigación cognitiva aplicada al comportamiento profesional, empresarial, etcétera.7. (Propuesta). - Mediante convenios de cooperación interinstitucional, la fiscalía y el Estado garantizarán la participación de sus agentes en jornadas y ejercicios de retroalimentación, aprendizaje, intercambio de experiencias e información sobre delitos de cuello blanco y otros, con países de distintos niveles de acceso a la justicia, de lucha contra la corrupción, niveles de educación ciudadana, y distinto grado de riqueza por cápita de todos los continentes.8. (Propuesta). - Enfocar la reformulación de la normativa existente con mayor énfasis en que el mecanismo que activa la «delación premiada» se convierta en un instrumento más al servicio de la justicia penal, por cuanto puede ayudar en la obtención de pruebas, facilitando la investigación y, en general, la persecución de delitos de especial gravedad.9. (Propuesta). - Los acuerdos alcanzados con el investigado (acusado o condenado) por la comisión de un delito y el Estado, titular del ius puniendi, a través del Ministerio Público sobre la «delación premiada», a cambio de la confesión o la prestación de información relevante, donde se ofrecen al presunto delincuente determinados beneficios, que pueden consistir en la rebaja de la pena, o incluso su remisión total en los casos de colaboración especialmente importante, y también en la retirada de la acusación, con el consiguiente sobreseimiento de la causa, o, previamente, en la decisión de no acusar al delator. Así entendida, deberá ser un instrumento más al servicio de la justicia penal, por cuanto pueda ayudar en la obtención de pruebas, facilitando la investigación y, en general, la persecución de delitos de especial gravedad, en especial de los cometidos en el ámbito de la delincuencia organizada, importantes para casos de delitos transnacionales, de corrupción institucionalizada, pandillas y estructuras delincuenciales organizadas dentro del Estado.10. (Propuesta). - Los acuerdos alcanzados por el Ministerio público tendrán poder de cosa juzgada, y serán refrendados por el juez de la causa, en caso de ser rechazados por el juez, el mismo deberá argumentar detalladamente los motivos jurídicos del rechazo, el Ministerio Público podrá replantear el acuerdo tomando en cuenta las observaciones y presentarlo nuevamente para ser refrendado. 11. (Propuesta). - Los acuerdos alcanzados por el Ministerio Público no podrán violentar derechos individuales de las víctimas, del propio Estado o de terceros afectados.12. (Propuesta). - Adicionalmente de la propuesta 8 de esta misma estrategia, se establecerá el Sistema de Alerta Temprana de delitos transnacionales, junto con el Mecanismo Nacional de Referencia para delitos de trata y tráfico y esclavitud moderna. Este Sistema detallado en las estrategias de seguridad nacional, incluye el intercambio de información operativa y legal de todos los agentes del Estado involucrados en investigación, acceso a la justicia y seguridad pública. Adicionalmente, La Plataforma Regional de Lucha Contra Delitos Transnacionales con sede centralizada en Bolivia, coordinará y planificará las acciones e intervención inmediata, a corto, mediano y largo plazo contra los delitos de narcotráfico, trata y tráfico y esclavitud moderna, tráfico de órganos y contrabando comercial en general; estará conformada por las agencias y direcciones de investigación y seguridad y acción directa del Estado boliviano, agencias internacionales de Europa y Norteamérica, agencias de la Federal de Brasil, PDI de Chile, de Paraguay, Perú, Argentina y Colombia.13. (Propuesta). - Nivel de cooperación internacional en materia de orden público. Mediante la Ley de Seguridad Nacional, que contempla el intercambio de información e interoperabilidad de sistemas informáticos de seguridad, extradiciones, lavado de dinero y legitimación de ganancias ilícitas en los países de la región, América y Europa, cumplimiento de penas, coordinación con Sistemas judiciales para toma de declaraciones en calidad de sindicados, acusados o testigos de asilados o refugiados políticos de forma presencial o en línea.

2. (Estrategia). - Mejorar las 3 variables del Índice CCC 2023 de la categoría Democracia e Instituciones Políticas, puntaje actual 3.72, puntaje buscado 7.98 sobre 10.1. (Propuesta). - Implementar la normativa que permita el financiamiento de aportes privados a los partidos políticos. 2. (Propuesta). - Implementar la normativa que permita el financiamiento con fondos públicos directos e indirectos a partidos políticos distribuidos de acuerdo a resultados electorales. 3. (Propuesta). - Implementar la rendición de cuentas públicas y publicación de estados financieros auditados de los partidos políticos antes de las elecciones, para permitir decisiones informadas de los militantes y votantes.4. (Propuesta). - La Independencia de poderes debe ser fortalecida por una Constitución Política del Estado garantista que otorgue claras y efectivas prerrogativas de fiscalización e iniciativas legislativas al Parlamento. Devolver al Parlamento y a sus Comisiones y Comités la atribución de convertirse en cabeza del Ministerio Público para dirigir investigaciones que puedan convertirse en inicio de procesos penales. 5. (Propuesta). - Ninguna Ley puede ser considerada en el pleno del Parlamento si la misma no cuenta con su reglamento correspondiente, las fuentes de financiamiento debidamente certificadas, las instancias responsables para su ejecución y garantía de control; además de todas las características legales y control constitucional indispensables. Los Comités y Comisiones de ambas Cámaras son responsables del cumplimiento de este requisito legislativo.6. (Propuesta). - Reincorporación en la normativa de los informes por minoría de Comités y Comisiones para ser considerados para votación en el pleno de ambas Cámaras.7. (Propuesta). - Reposición de la votación de 2/3 para asuntos de importancia y de Estado.8. (Propuesta). - Incorporación de la bancada de minorías multipartidaria con atribuciones iguales a las bancadas mayoritaria y minoritaria. 9. (Propuesta). - Obligatoriedad de presentarse al debate de control parlamentario del Presidente del Estado con la regularidad establecida en la Constitución con agenda específica, propuesta y aprobada por la directiva de ambas Cámaras. 10. (Propuesta). - Las censuras del Parlamento de Ministros y otras autoridades del poder ejecutivo son de cumplimiento obligatorio bajo sanción penal y juicio de responsabilidades. 11. (Propuesta). - Ante el escenario de ingobernabilidad será prerrogativa del Presidente de la República disolver el Parlamento y convocar a elecciones generales. Cuando los políticos no se ponen de acuerdo, deben ser los ciudadanos que renueven o rectifiquen a sus representantes. La democracia, la institucionalidad del Estado y el crecimiento económico no tiene por qué detenerse mientras los políticos se ponen de acuerdo en el manejo del gobierno.12. (Propuesta). - Son muchísimas las medidas necesarias para recuperar la democracia plena en Bolivia, la primera y más importante es impedir que una organización criminal usando la máscara de instrumento político usurpe el poder nuevamente. La nuestra es la única alternativa capaz de lograr este objetivo.

3. (Estrategia). - Mejorar las 4 variables del Índice CCC 2023 de la categoría Sociedad Civil y Medios de Comunicación, puntaje actual 3.62, puntaje buscado 7.15 sobre 10.

1. (Propuesta). - La persecución política y la falta de independencia judicial ejercida por el gobierno masista han marcado la dinámica de impunidad de los corruptos que judicializan las protestas y fiscalización encarcelando a quién piense distinto o denuncie a los corruptos, y al contrario liberan a los criminales; semejante impostura produce el inmovilismo de los ciudadanos y la normalización de los hechos de corrupción en la opinión pública. Así, sin importar cuán profunda es la corrupción y los hechos descubiertos, la sociedad ya no se moviliza ni se escandaliza por estos hechos. Poner fin a la impunidad, a la persecución política y la instrumentalización del sistema judicial en favor de los intereses partidarios es una prioridad.2. (Propuesta). - Incorporar al código penal el delito de Corrupción entre Privados, aplicable a todos los ámbitos del comercio y relaciones ciudadanas. Abarca asociaciones sin fines de lucro, deportivas, de copropietarios, Fundaciones, ONG 's, comités de agua, Otb's, Federaciones y toda entidad reconocida dentro del territorio nacional.3. (Propuesta). - Se establecerá la simplificación de los trámites para la creación de asociaciones deportivas, Fundaciones, ONG's y todo tipo de organización civil (con excepción de las organizaciones territoriales de base OTB y territorios indígenas originarios, OTI que se mantendrá bajo su estructura actual de formación). El registro y entrega de personalidad jurídica local, departamental y nacional, de las organizaciones y asociaciones en general será bajo los mismos parámetros y con similares requisitos para la apertura de una empresa unipersonal o colectiva. El plazo de entrega de la personería jurídica no excederá las 48 horas.4. (Propuesta). - La distribución de recursos para publicidad Estatal será en función de principios equitativos de acuerdo a ratings e interacciones en todos los medios tecnológicos disponibles.5. (Propuesta). - Nuestro gobierno no ejercerá coerción alguna sobre los anunciantes privados para permitir que en libertad todos los anunciantes privados elijan en qué programa, periodista o medio de comunicación invertir sin temor a represalia alguna, aun cuando el beneficiario de la publicidad privada sea crítico a las políticas gubernamentales o desarrolle denuncias de investigación de corrupción estatal y privada.6. (Propuesta). - Se eliminarán los guerreros digitales masistas dedicados a atacar a los ciudadanos que piensan distinto o critican al gobierno en redes sociales. 7. (Propuesta). - Los medios de comunicación o comunicadores independientes que solo utilizan plataformas digitales para transmitir sus informaciones o investigaciones periodísticas también podrán acceder a monetizar la publicidad Estatal.