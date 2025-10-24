El presidente saliente Luis Arce Catacora se refirió este viernes a la reciente aprobación de varios créditos internacionales en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), afirmando que las medidas “llegan tarde” después de lo que consideró un prolongado periodo de bloqueo político durante su gestión.

Arce señaló que, en los últimos tres años, la Asamblea habría demorado o rechazado sistemáticamente la aprobación de créditos internacionales, “sin razones técnicas ni jurídicas que lo justifiquen”, lo que, según indicó, afectó el desarrollo de proyectos destinados a fortalecer la economía nacional y garantizar el abastecimiento de combustibles.

El mandatario observó que, “a pocas semanas de concluir el mandato”, se busca ahora mostrar una apertura en la aprobación de proyectos, cuando, dijo, “se habían frenado iniciativas que podían contribuir a dinamizar la economía y evitar perjuicios para la población”.

De acuerdo con los datos mencionados, en menos de un mes la ALP aprobó o trató 10 créditos por un total de $us 861 millones, de los cuales $us 484 millones corresponden a seis proyectos aprobados en Diputados y $us 377 millones a tres créditos tratados en el Senado, dos de ellos ya promulgados.

Arce concluyó señalando que las necesidades del país “no deben estar al servicio de intereses políticos o personales” y reiteró la importancia de actuar con responsabilidad y compromiso hacia el desarrollo nacional.