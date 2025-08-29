

Antes de abordar el vuelo chárter que lo trasladará desde el aeropuerto de El Alto hacia Santa Cruz, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho envió un mensaje a la población, en el que destacó que su tiempo en prisión fue parte de un compromiso asumido con su región y con la democracia.

Camacho recordó que permaneció dos años y ocho meses recluido en el penal de Chonchocoro, y afirmó que ese periodo fue un sacrificio por su fe y por su pueblo. “Quiero que sepan que es un honor haber pasado dos años y ocho meses en esa cárcel por defender nuestra democracia, nuestro país y sobre todo a mi pueblo. No le fallé. Le di mi palabra que nunca huiría, nunca me vendería ni nunca iba a estar de rodillas”, expresó.

El gobernador indicó que en aproximadamente una hora aterrizará en el aeropuerto Viru Viru, desde donde se dirigirá a la plaza 24 de Septiembre para retomar sus funciones al frente de la Gobernación cruceña. “Se acabaron los días negros y de silencio en nuestro pueblo. Vamos a estar firmes defendiendo siempre a Santa Cruz, siempre a nuestra gente”, sostuvo.

Asimismo, adelantó que una de sus primeras acciones será visitar los puntos de incendio en la Chiquitanía y otras regiones afectadas por emergencias. “La gente nos necesita. Vamos a buscar cómo solucionar esos problemas y estar al lado de nuestro pueblo”, señaló.

Camacho cerró su mensaje con un saludo a sus seguidores: “Nos vemos en Santa Cruz, ahí vamos a estar en poco tiempo. Dios los bendiga. Aquí su servidor y su gobernador.”