Luis Fernando Camacho envía mensaje antes de viajar a Santa Cruz: “Es un honor haber pasado dos años y ocho meses en la cárcel por mi pueblo”
Antes de abordar el vuelo chárter desde El Alto rumbo a Santa Cruz, el gobernador cruceño destacó que su permanencia en Chonchocoro fue un sacrificio asumido en defensa de la democracia y ratificó que retomará sus funciones en la plaza 24 de Septiembre.
Antes de abordar el vuelo chárter que lo trasladará desde el aeropuerto de El Alto hacia Santa Cruz, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho envió un mensaje a la población, en el que destacó que su tiempo en prisión fue parte de un compromiso asumido con su región y con la democracia.
Camacho recordó que permaneció dos años y ocho meses recluido en el penal de Chonchocoro, y afirmó que ese periodo fue un sacrificio por su fe y por su pueblo. “Quiero que sepan que es un honor haber pasado dos años y ocho meses en esa cárcel por defender nuestra democracia, nuestro país y sobre todo a mi pueblo. No le fallé. Le di mi palabra que nunca huiría, nunca me vendería ni nunca iba a estar de rodillas”, expresó.
El gobernador indicó que en aproximadamente una hora aterrizará en el aeropuerto Viru Viru, desde donde se dirigirá a la plaza 24 de Septiembre para retomar sus funciones al frente de la Gobernación cruceña. “Se acabaron los días negros y de silencio en nuestro pueblo. Vamos a estar firmes defendiendo siempre a Santa Cruz, siempre a nuestra gente”, sostuvo.
Asimismo, adelantó que una de sus primeras acciones será visitar los puntos de incendio en la Chiquitanía y otras regiones afectadas por emergencias. “La gente nos necesita. Vamos a buscar cómo solucionar esos problemas y estar al lado de nuestro pueblo”, señaló.
Camacho cerró su mensaje con un saludo a sus seguidores: “Nos vemos en Santa Cruz, ahí vamos a estar en poco tiempo. Dios los bendiga. Aquí su servidor y su gobernador.”