El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, posesionó este lunes a su nuevo gabinete de secretarios departamentales, en un acto que marca la reestructuración de su equipo de gestión pocos días después de su salida del penal de Chonchocoro.

La conformación del nuevo gabinete implica el reemplazo de los colaboradores designados durante la gestión de Mario Aguilera, quien vuelve a ocupar la función de vicegobernador.

Los nuevos secretarios departamentales son:

José Luis Gómez Blanco, secretario de Gestión Institucional.

Pablo Alberto Sauto Rodríguez, secretario de Desarrollo Económico.

Edil Enrique Toledo Ávalos, secretario de Salud y Desarrollo Humano.

Ricardo Morales Roca, secretario de Hacienda.

Mary Luz Rivero Bravo, secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.

José Luis Terrazas Ch., secretario de Justicia.

Luis Fernando Suárez Mendoza, secretario de Seguridad Ciudadana.

En su discurso, Camacho resaltó la importancia de consolidar un equipo técnico y comprometido con las necesidades del departamento. “Santa Cruz necesita un gabinete que aporte soluciones inmediatas y que trabaje de la mano con la población en los temas más urgentes”, afirmó.

El gobernador también señaló que el nuevo gabinete tendrá la misión de recuperar el ritmo de gestión tras los meses de ausencia de su titular, y destacó que la prioridad será atender los temas de salud, seguridad ciudadana, economía y medio ambiente.

Con esta posesión, Camacho retoma el mando institucional en la Gobernación cruceña y proyecta el inicio de una nueva etapa de administración departamental.