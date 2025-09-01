El exalcalde de La Paz, Luis Revilla Herrero, difundió una carta abierta a la ciudadanía boliviana en la que relata su situación en el exilio, denuncia una serie de procesos judiciales que considera armados en su contra y solicita que se restituyan las garantías constitucionales para poder retornar al país junto a su familia.

En el documento, Revilla recuerda los hechos posteriores a las elecciones de 2019, la quema de los buses Pumakatari y lo que califica como una serie de represalias del Movimiento al Socialismo (MAS) contra quienes denunciaron fraude electoral. Explica que uno de los acusados de la quema presentó una demanda penal por supuesto sobreprecio en la compra de buses en 2013, denuncia que él asegura fue desestimada por informes oficiales, pero que aún derivó en una orden de aprehensión vigente.

“Estaba claro que la decisión era encarcelarme, afectar mi libertad e incluso mi integridad personal en prisión, como fue advertido públicamente por quienes habían quemado los buses Pumakatari”, señala Revilla en la misiva.

Refugio en el exterior y denuncias contra su familia

El exalcalde relata que decidió abandonar Bolivia al conocer que el expresidente Evo Morales había insistido en que debía ser encarcelado. Desde entonces vive en calidad de refugiado junto a su esposa, Maricruz, bajo protección internacional.

Denunció además acciones legales contra miembros de su familia: su suegra permanece con detención domiciliaria desde hace meses, y su hija de 18 años fue citada por la Fiscalía en un intento de ubicar su paradero. “Todo fue hecho para intimidar, afectar nuestro ánimo y destruirnos en lo familiar y emocional. No lo consiguieron”, afirma.

Revilla asegura que también se presentaron procesos por parte de la estatal EMAPA y del actual alcalde de La Paz, Iván Arias, sobre temas administrativos que califica de legales. “Ninguno de los casos armados en mi contra tiene sustento. Todos son solo denuncias sin pruebas; ninguno ha llegado a juicio y, después de años, todos siguen en la etapa preparatoria”, subraya.

Críticas a la justicia y llamado a la institucionalidad

El exalcalde denuncia la manipulación de la justicia y afirma que entre 2023 y 2024 recibió ofrecimientos de allegados al MAS para resolver todos sus casos a cambio de dinero, lo que rechazó. “Somos inocentes, no tenemos dinero mal habido y no estamos dispuestos a pagar por nuestra verdad”, escribió.

Asimismo, enmarca su situación en la de otros opositores como Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y Jeanine Áñez, a quienes menciona como parte de una lista de perseguidos políticos.

Finalmente, Revilla expresó optimismo en que las nuevas autoridades judiciales, entre ellas el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el recientemente designado Fiscal General, puedan devolver confianza a los bolivianos en el sistema judicial.

“Quiero volver al país junto a mi familia, con mis derechos constitucionales plenamente garantizados, como corresponde a cualquier ciudadano boliviano. Necesitamos reconstruir Bolivia con instituciones libres, sin ataduras partidarias, con funcionarios honestos y una justicia verdadera”, concluye.