El exalcalde de La Paz, Luis Revilla, habló en entrevista con El Popular Bolivia sobre su situación judicial, el impacto personal del exilio y sus expectativas frente a los recientes cambios en el sistema de justicia del país. Revilla expresó confianza en que el nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pueda actuar con independencia y abrir el camino para su retorno a Bolivia.

Revilla destacó que recibió con “entusiasmo” las palabras del presidente del TSJ, Romer Saucedo, quien aseguró que la justicia debe liberarse de ataduras políticas y actuar en estricto apego a la legalidad. “Esperamos que la administración de justicia pueda escuchar nuestras pruebas, anular procesos sin fundamento y eliminar las órdenes de aprehensión emitidas de manera ilegal. Eso significará que la justicia actúe realmente de forma independiente”, afirmó.

En relación con los procesos en su contra, mencionó el caso del supuesto sobreprecio en la compra de los buses PumaKatari, que calificó de “falsa denuncia”. Recordó que incluso el Ministerio de Transparencia del propio gobierno del MAS, en 2016, descartó irregularidades en la adquisición de los buses. También se refirió a un proceso abierto por EMAPA y a una investigación por legitimación de ganancias ilícitas que, según dijo, afectó directamente a su familia. “A mi suegra la detuvieron ilegalmente, sin notificación, la trasladaron esposada desde Santa Cruz a La Paz, pese a que pudo demostrar que todos sus bienes eran producto de herencias familiares”, señaló.

El exalcalde insistió en que estas denuncias fueron parte de una estrategia de persecución política tras el fraude electoral de 2019 y su rol opositor al MAS. “Nos iniciaron juicios a quienes denunciamos el fraude, a quienes les ganamos elecciones en La Paz y a quienes hicimos un modelo de gestión pública diferente”, aseguró.

Consultado sobre las condiciones mínimas para regresar, Revilla subrayó la necesidad de que se anulen los procesos “absurdos, mentirosos y falsos” y se levanten las órdenes de aprehensión. “Si la justicia actúa conforme a la ley, podremos presentar descargos y demostrar la verdad”, dijo.

El exalcalde también se refirió al impacto personal del exilio: “Ha sido muy duro. Salimos sin previsión y con las cuentas congeladas. Estar lejos de mi madre, de mis hermanos, de mi hija mayor, y que mi hija pequeña haya nacido fuera del país, ha sido muy difícil. Pero nos ha fortalecido como familia y como pareja; hoy estamos más fuertes que nunca junto a nuestras hijas”.

Respecto a un posible retorno político, Revilla no descartó volver a la actividad pública, aunque aclaró que la prioridad es su familia. “Seguramente hacia adelante sí, pero son decisiones que dependen de mi familia, mi equipo y mi organización política. Por ahora lo esencial es resolver estas falsas denuncias y calumnias”, sostuvo.

Finalmente, sobre la segunda vuelta electoral del 19 de octubre entre Rodrigo Paz (PDC) y Tuto Quiroga (Alianza Libre), Revilla llamó a la responsabilidad: “Lo principal ya ha ocurrido: Bolivia decidió un cambio de rumbo y dejar atrás la crisis que dejó el masismo. Después de la segunda vuelta, independientemente de quién gane, los líderes deben concertar, dialogar y unir a los bolivianos para estabilizar la economía, garantizar combustibles y recuperar certidumbre”.

El exalcalde cerró con un mensaje a los bolivianos dentro y fuera del país: “Sé lo difícil que es empezar de cero en otro país. Les mando un abrazo cariñoso a todos los compatriotas que han tenido que pasar por estos momentos difíciles. Tengo la esperanza de que pronto volveremos a caminar libres por nuestra propia patria”.