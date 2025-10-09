La diputada Luisa Nayar y el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, ofrecieron una conferencia de prensa en el Hotel Casa Grande, en la zona de Calacoto, donde anunciaron la presentación de una denuncia formal ante la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE–UE).

El documento expone presuntas amenazas contra la democracia boliviana y solicita medidas urgentes de seguimiento con miras a la segunda vuelta electoral del 19 de octubre de 2025.

En la carta dirigida al jefe de misión, Davor Stier, los firmantes advierten sobre “acciones de conspiración y desestabilización perpetradas por el Movimiento Al Socialismo (MAS), sus operadores y aliados políticos”, a quienes acusan de intentar “minar el normal desarrollo de la segunda vuelta electoral”.

El texto sostiene que “la democracia en Bolivia está siendo destruida por quienes detentan el poder y temen el veredicto de las urnas”, señalando que no existe un golpe, sino “un autogolpe gestado desde las instancias del poder central para impedir que los ciudadanos ejerzan su voto en libertad y transparencia”.

De acuerdo con el documento, el MAS estaría articulando acciones destinadas a “obstruir, sabotear e invalidar el proceso electoral”, a través de la manipulación institucional y la inacción de la Fiscalía General y el Órgano Judicial, con el propósito de crear un clima de caos e ingobernabilidad que derive en la postergación de los comicios.

Los denunciantes recordaron que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea jugó un papel decisivo durante la auditoría del proceso electoral de 2019, y solicitaron que su presencia en Bolivia sea ampliada y permanente para garantizar la transparencia y seguridad del proceso democrático.

Entre las peticiones concretas, el documento solicita que la MOE–UE:

Evalúe y comunique las posibles acciones de actores políticos que busquen obstaculizar la segunda vuelta. Monitoree de forma continua y rigurosa el proceso electoral del 19 de octubre, garantizando el voto libre y sin intimidaciones. Inste al Tribunal Supremo Electoral a preservar su independencia y los derechos de los votantes de la primera vuelta. Informe de manera preventiva a la comunidad internacional sobre cualquier intento de postergar o anular los comicios, advirtiendo que “el pueblo saldrá a las calles y enfrentará a los destructores de la democracia”.

Durante la conferencia, la diputada Luisa Nayar advirtió que “no vamos a dar ni un milímetro para que el MAS trate de llevar adelante una autoprorroga”, exhortando al Gobierno a no interferir en el proceso electoral.

A su turno, Stello Cochamanidis señaló que “los ciudadanos están dispuestos a salir a las calles si alguien pretende jugar con las elecciones del país”, insistiendo en que la comunidad internacional debe acompañar el proceso de manera activa.

La carta concluye remarcando que “la segunda vuelta electoral es un mandato ciudadano y su realización plena es el punto de partida para reconstruir la confianza en nuestras instituciones”, subrayando que el respeto a la voluntad popular es el principio esencial de la democracia boliviana.