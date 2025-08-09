

El candidato presidencial de APB Súmate, Manfred Reyes Villa, cerró este viernes su campaña electoral en Sucre con un acto en la capital constitucional del país.

En su intervención, planteó como ejes centrales la unidad nacional, la recuperación económica, la generación de empleo para jóvenes y una propuesta de reforma del Estado. Señaló que Bolivia necesita superar la confrontación y avanzar hacia una etapa de reconciliación y desarrollo inclusivo.

Entre sus propuestas, destacó la creación de un capital semilla para emprendedores jóvenes, un nuevo pacto fiscal que redistribuya el 50% de los recursos hacia gobiernos departamentales y municipales, y la implementación de una Escuela de Alcaldes para fortalecer la gestión local.

También hizo referencia a la necesidad de garantizar elecciones libres el próximo 17 de agosto, al respeto al sistema democrático y a la prevención de la violencia política. En el plano productivo, mencionó la elaboración de una nueva ley de litio y minería, y en el ámbito social, el fortalecimiento de la Renta Dignidad.

Reyes Villa finalizó con un mensaje a Chuquisaca, agradeciendo el respaldo recibido y reafirmando su compromiso de trabajo con la región.