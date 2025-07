El candidato presidencial Manfred Reyes Villa reafirmó este lunes su versión sobre una llamada telefónica que habría recibido por parte de Marcelo Claure, en la que, según él, se le habría pedido apoyar la candidatura de Samuel Doria Medina a cambio de un cargo diplomático y una eventual sociedad vinculada al litio.

“El jueves a las 13:45 me llamaste para informarme que apoyarías a Samuel Doria Medina y pedirme que hiciera lo mismo; me dijiste que, en caso de hacerlo, me harías embajador en Estados Unidos y sería tu socio”, aseguró Reyes Villa a través de sus redes sociales.

En respuesta al desmentido público que Claure realizó, Reyes Villa sostuvo que “el pueblo no se puede engañar” y expresó su preocupación por lo que considera una posible injerencia externa en las decisiones democráticas de Bolivia. En ese marco, anunció que presentará una queja formal ante la Embajada de Estados Unidos.

“No se trata solo de una diferencia política, se trata de defender la soberanía. Nunca más el destino de Bolivia será decidido desde el extranjero”, declaró.

Marcelo Claure había negado anteriormente haber hecho ese ofrecimiento, asegurando que su apoyo a Doria Medina responde a una convicción personal y no está motivado por intereses económicos o políticos. “No ofrezco cargos ni favores. Estoy aquí para ayudar a reconstruir Bolivia, no para hacer negocios con la política”, afirmó.

La controversia entre ambas figuras se desarrolla en un escenario preelectoral tenso, donde las alianzas, apoyos y posturas públicas adquieren especial relevancia de cara a los comicios del 17 de agosto.