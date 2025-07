El empresario boliviano Marcelo Claure afirmó que está realizando una inversión de más de un millón de dólares para garantizar el resguardo y la transparencia del voto en las elecciones generales de 2025. Según explicó, el objetivo es contar con un control riguroso en cada mesa electoral del país y así evitar cualquier intento de fraude.

“Estamos invirtiendo más de un millón de dólares para cuidar el voto de los bolivianos. Esta vez, no nos van a robar la elección”, enfatizó Claure durante una entrevista, en la que también se refirió al panorama político y económico del país.

Respecto al litio, Claure fue tajante al rechazar las versiones que apuntan a un interés personal en este recurso. “El mundo tiene suficiente litio. El mundo no necesita el litio de Bolivia, pero Bolivia sí necesita del mundo. El supuesto interés mío en el litio es totalmente absurdo”, señaló.

También criticó duramente la propuesta de Manfred Reyes Villa, quien había afirmado haber conseguido un adelanto de 10 mil millones de dólares por el litio boliviano. “Nadie va a adelantar 10 mil millones de dólares por un litio en Bolivia que no hay”, respondió Claure.

Asimismo, dejó en claro que no invertiría en el país si gana Andrónico Rodríguez, candidato de la Alianza Popular. “Sería una continuidad del socialismo. No tiene la capacidad de gobernar”, expresó.

Claure insistió en que su compromiso con Bolivia está enfocado en modernizar el país, atraer inversión extranjera y abrir la economía al mundo. “Mi negocio no es el litio, es transformar las grandes empresas con inteligencia artificial. La semana pasada compré la universidad más grande de Inglaterra con ese objetivo”, comentó.

Finalmente, reafirmó su respaldo a Samuel Doria Medina y aseguró que no tiene ningún interés en ocupar cargos públicos: “No ofrezco favores, cargos ni sociedades. No quiero ser funcionario. Estoy aquí para ayudar a reconstruir Bolivia, no para hacer negocios con la política”.

Claure ha manifestado en diversas oportunidades su deseo de contribuir con el desarrollo del país desde el ámbito privado, impulsando proyectos que promuevan la educación, la innovación tecnológica y la transparencia democrática. Su participación activa en el debate público ha generado respaldo y también críticas, pero él asegura que su única motivación es ver una Bolivia más moderna, abierta al mundo y libre de corrupción.