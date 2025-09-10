

El diputado del MAS, Rolando Cuéllar, informó que este martes se presentará en Sucre un juicio de responsabilidades contra el presidente Luis Arce, por presuntos delitos de corrupción.

Según el legislador, la demanda contempla además la solicitud de una medida cautelar de arraigo contra el mandatario, en el marco del informe de la Comisión Mixta de Diputados.

Cuéllar señaló que también se requirió un informe sobre la situación migratoria de varias autoridades y exministros, entre ellos Eduardo del Castillo, Marianela Prada, Franklin Molina y Fabiola Salazar, a quienes acusó de tener “mucho que explicar al país y la justicia”.