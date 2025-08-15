

La Comunidad de Derechos Humanos reveló que, entre 2010 y 2022, en Bolivia se registraron 11 mil matrimonios infantiles, con edades comprendidas entre los 13 y 16 años. La representante de esta institución, Mónica Baya, calificó la cifra como alarmante y advirtió sobre sus graves consecuencias.

Baya explicó que la mayoría de estos enlaces son informales, lo que deja a los menores en una situación de vulnerabilidad, expuestos al maltrato, la violación de derechos y afectaciones en su salud física y emocional.

Asimismo, remarcó que Bolivia figura entre los países de América Latina y el Caribe con índices más altos de matrimonios infantiles, y exhortó a aprobar una ley que prohíba de forma explícita este tipo de uniones con menores de edad.