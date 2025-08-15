

La ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, confirmó que más de 200 veedores internacionales acompañarán el proceso electoral del 17 de agosto en Bolivia. Entre ellos se encuentran representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, el Mercado Común del Sur (Mercosur), el Parlamento Andino y diversas instituciones nacionales.

Sosa detalló que el presidente Luis Arce se reunió con las delegaciones para agradecer su apoyo y compromiso en garantizar un proceso transparente para el pueblo boliviano.

La canciller remarcó que el mandatario pidió a los organismos internacionales mantener equilibrio durante la jornada electoral, respetando los protocolos y normas establecidas, con el objetivo de que en esta fecha “gane la democracia y el pueblo boliviano”.