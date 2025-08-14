El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que 25.044 efectivos policiales serán desplegados en todo el país para garantizar el normal desarrollo de las elecciones generales. La medida incluye que el 100% de los uniformados estén acuartelados, listos para actuar de manera inmediata ante cualquier eventualidad.

El plan de seguridad “Elecciones en Paz”, coordinado entre el Órgano Electoral Plurinacional, el Ministerio de Gobierno y el Comando General de la Policía, abarca acciones antes, durante y después de la jornada de votación. Entre ellas, la custodia y traslado seguro de las ánforas en la etapa post electoral.

Ríos destacó que ya existe coordinación con las misiones internacionales de observación electoral, a fin de que desarrollen su trabajo con todas las condiciones de seguridad necesarias. “Nuestro compromiso es garantizar comicios tranquilos, ordenados y transparentes”, afirmó.