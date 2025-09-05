

La dirigente política del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Massiel Terrazas, cuestionó la legitimidad de los ocho curules obtenidos por Alianza Popular en la Cámara de Diputados tras las recientes elecciones. La polémica surge a raíz de la ruptura entre el MTS y Andrónico Rodríguez, y de la presunta violación del reglamento de alianzas establecido por el órgano electoral.

Terrazas sostuvo que los diputados electos deben cumplir su mandato dentro de la alianza y advirtió que, de no ser así, no podrían ser posesionados legalmente.

En este contexto, la exesposa de Félix Patzi anunció que presentará una denuncia formal ante la Cámara Baja para desconocer la legalidad de los ocho curules. Además, remarcó que no se habría cumplido una resolución constitucional que ordena la realización de un nuevo congreso del partido y que restituye su militancia dentro del Movimiento Tercer Sistema.