El palestino-boliviano Refaat Alathamna y su familia permanecen atrapados en la Franja de Gaza, un territorio sitiado y bombardeado por el ejército israelí. Desde hace meses, el médico denuncia su desplazamiento forzoso junto a sus cinco hijos y pide ayuda urgente para salvar sus vidas.

La Cancillería boliviana continúa realizando gestiones oficiales para lograr su repatriación; sin embargo, Israel ha negado el permiso de evacuación. La situación refleja las dificultades que enfrentan miles de palestinos en medio de la ofensiva israelí, que desde octubre de 2023 ha provocado más de 65.000 muertes y casi un millón de desplazados.

Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Israel el 31 de octubre de 2023, en protesta por lo que calificó como un genocidio contra el pueblo palestino. Hoy, la crisis humanitaria también golpea a ciudadanos bolivianos, como el doctor Alathamna y su familia, quienes siguen atrapados en Gaza sin garantías de seguridad.

📌 Fuente: HISPANTV