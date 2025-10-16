

El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, planteó la necesidad de que la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional trabaje sobre la base del consenso político y la recuperación de un sistema de partidos fuerte, con visión democrática y compromiso institucional.

Mesa señaló que la próxima legislatura debe marcar un punto de inflexión en la política nacional, dejando atrás la confrontación y priorizando los acuerdos. “Es fundamental reconstruir un sistema de partidos vigente, vigoroso y con capacidad de diálogo, que responda a los intereses del país antes que a los intereses de grupo”, expresó.

El exmandatario destacó que la búsqueda de la gobernabilidad pasa por consolidar alianzas positivas entre distintas agrupaciones políticas, con el fin de alcanzar una mayoría que permita tomar decisiones y aprobar leyes sin bloqueos ni parálisis legislativa.

Asimismo, anticipó que el escenario político abre la posibilidad de un entendimiento entre tres fuerzas principales del país, basado en coincidencias programáticas y la voluntad de construir un futuro común. “Es posible hablar de una alianza y de un diálogo plural que permita avanzar hacia consensos, mejorar la política y devolverle confianza a la ciudadanía”, remarcó Mesa.

El líder opositor insistió en que la nueva etapa legislativa debe centrarse en temas estructurales como la recuperación económica, la lucha contra la corrupción, la defensa del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática, pilares que, según dijo, solo podrán alcanzarse mediante el entendimiento político y no la imposición.