México tiene una fiesta. La celebración nacional de México es este 16 de septiembre, cuando este país amigo recuerda el Día de la Independencia, conmemorando el inicio de su lucha por la liberación de España, en 1810.Todo comenzó con el "Grito de Dolores" del cura Miguel Hidalgo.

La madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo a levantarse en armas en Dolores, que once años después, el 27 de septiembre de 1821, alcanzó la independencia de México.

México tiene una superficie de 1.972.550 Km2, y suProducto Interno Bruto (PIB), el año pasado, fue de aproximadamente 1.848 billones de dólares, según datos de Statista, con un crecimiento económico del 1,2% en términos reales.

En 2023 importamos por 256 millones de dólares, exportamos por 46 millones, dejando un saldo negativo para Bolivia por 210 millones de dólares.

Hasta junio de 2010, las relaciones comerciales entre los dos países estaban enmarcadas en el Acuerdo de Complementación Económica Nº 31 (ACE 31) vigente desde el 1 de enero de 1995. Ahora, desde el 7 de junio de 2010, está vigente el ACE N° 66, que tiene entre sus objetivos estimular la expansión y diversificación del comercio entre ambos países; eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes entre las partes, y promover condiciones de competencia leal en el comercio entre México y Bolivia.Las relaciones comerciales entre ambos países tienen un potencial significativo para crecer, y hay oportunidades en diversas áreas que podrían ser exploradas por los sectores tanto públicos como privados de uno y otro país. Bolivia puede aprovechar el gran mercado que representa México, con sus 130 millones de habitantes.

El excelente trabajo del señor embajador de México en nuestro país, don Eduardo Sosa Cuevas, tiene como una de sus prioridades promover el comercio bilateral, los lazos comerciales y las inversiones.

Este país es uno de los destinos de la exportación de minerales, como la plata y sus concentrados, así como zinc y estaño. En ese sentido, destacamos el importante posicionamiento de la empresa Sinchi Wayra.

También, destacamos que las puertas del mercado mexicano se abrieron para los vehículos eléctricos bolivianos, como es el caso de la marca Quantum Motors, fomentando la protección del medio ambiente y la industrialización.

Destacamos que no solamente se fomentaron las áreas comerciales y de inversiones sino también el turismo entre ambos países. Es por eso que los bolivianos pueden ingresar a territorio mexicano únicamente portando su pasaporte, sin la necesidad de tramitar una visa. Este acuerdo permite que los portadores de pasaporte soliciten su ingreso a México por un periodo de 180 días, en condición de visitantes.

Tanto el gobierno como el sector empresarial de país deben hacer los mayores esfuerzos para aumentar el intercambio comercial entre los dos países, especialmente considerando los 130 millones de habitantes que tieneeste país, así como los acuerdos de promoción comercial que tenemos firmados. En ese sentido, destacamos la constitución de la Cámara Binacional de Comercio e Industria Boliviano Mexicana, la cual promueve el comercio entre ambos países. A través de su Presidente Gerardo Licona, CAMEXBOL es una institución que destaca la importancia de instrumentar condiciones necesarias para un comercio justo y equilibrado entre naciones, fomentando las inversiones bilaterales.

En agosto del año pasado, tras celebrar en México la reunión de la Comisión Binacional Permanente Bolivia – México (Cobiper) se suscribieron acuerdos en temas de género y apoyo consular, fortaleciendo sus relaciones bilaterales.

Hoy, las actualizadas relaciones comerciales entre México y Bolivia tienen renovados mecanismos bilaterales, institucionalizados activos y propositivos, y tienen proyectos en los que se comparte una visión conjunta sobre el desarrollo e integración regional.

Las relaciones económicas y comerciales entre Bolivia y los Estados Unidos Mexicanos, en el marco del Acuerdo de Complementación Económica N° 66 buscan estimular la expansión y diversificación del comercio entre las partes, eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes promoviendo condiciones de competencia leal, entre otros.

México y Bolivia tenemos los acuerdos que facilitan nuestro comercio bilateral. Solo falta el trabajo conjunto de las autoridades y empresarios