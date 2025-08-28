El Ministerio de Educación oficializó el calendario de finalización de la gestión escolar 2025. En ocho departamentos las clases culminarán el 5 de diciembre, mientras que en Santa Cruz se prolongarán hasta el 9 de diciembre, según confirmó el viceministro de Educación, Eudal Tejerina.

La diferencia responde a la extensión del receso invernal, que este año fue mayor en ese departamento a raíz de la emergencia nacional por sarampión. Santa Cruz tuvo cuatro semanas de vacaciones, mientras que el resto del país suspendió actividades por tres semanas.

Tejerina explicó que esta medida busca asegurar el cumplimiento de los 200 días de clases establecidos en la normativa educativa. En algunos casos, se determinó implementar jornadas adicionales los días sábados para recuperar el tiempo perdido.

El viceministro remarcó que la decisión pretende garantizar que los estudiantes de todo el país concluyan la gestión con los contenidos completos, pese a las dificultades sanitarias registradas este año.