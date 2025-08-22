El Ministerio de Gobierno informó que un hombre fue aprehendido en Oruro tras agredir físicamente a una periodista en pleno programa en vivo en el set de Canal 15 Teleor.

El hecho ocurrió cuando el sujeto, identificado como Omar Vargas Franco, irrumpió violentamente en el estudio y atacó a la comunicadora M.C.T.. Según el reporte oficial, la rápida intervención de compañeros de trabajo permitió reducir al agresor y entregarlo a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).

La denuncia fue presentada por el delito de acoso sexual, en el marco de la Ley Nº 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. El Ministerio de Gobierno subrayó que se trata de un caso de violencia cometido en presencia de varias personas, lo que constituye un riesgo real para la integridad de la víctima, por lo que se solicitó activar medidas de protección inmediatas.

El agresor será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas, mientras que el Ministerio reiteró su política de “cero tolerancia a la violencia contra la mujer”.