

El Ministro de Minería, Alejandro Santos, anunció que esta semana se presentará ante la Sala de Vocales del Tribunal Constitucional Plurinacional un informe técnico y jurídico sobre la situación del Cerro Rico de Potosí. La intención de este documento es solicitar la revocatoria del dictamen emitido anteriormente y lograr el descongelamiento de la cuenta bancaria vinculada.

Santos destacó que, de manera paralela, se ejecutan trabajos de prevención en el Cerro Rico, con el cierre de más de 20 bocaminas consideradas de riesgo. Asimismo, se está buscando habilitar nuevas áreas de trabajo seguras para los cooperativistas, garantizando que estas no sean de propiedad pública ni privada. El objetivo es preservar la seguridad de los trabajadores y la continuidad de la actividad minera, que constituye un eje fundamental de la economía regional.

El Ministro remarcó que este esfuerzo combina la parte técnica, legal y de prevención, buscando atender de manera integral los desafíos que enfrenta el emblemático Cerro Rico.