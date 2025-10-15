

El Ministerio Público de La Paz abrió una investigación contra el exministro de Justicia, Iván Lima, tras la presentación de dos denuncias en su contra por parte de legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La primera denuncia fue presentada el 9 de octubre por el diputado Héctor Arce, quien acusó a la exautoridad del gobierno de Luis Arce por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y revelación de secretos profesionales, en el marco del denominado “caso Coimas en la ABC”.

Según el legislador, la denuncia se sustenta en hechos ocurridos el 21 de marzo de 2023, cuando el testigo protegido Felipe Sandy envió un video denunciando actos de corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Días después, Sandy falleció en un accidente en Estados Unidos, lo que generó polémica en torno al caso.

La segunda denuncia fue interpuesta por el diputado Freddy López, también del MAS, quien acusó a Lima de estupro y trata de personas. No obstante, el fiscal asignado al caso observó varios aspectos en la denuncia y advirtió que, de no subsanarse, podría ser desestimada.

Por su parte, Iván Lima manifestó que desconoce las acusaciones, que no fue notificado formalmente y que responderá a las denuncias ante las instancias correspondientes.