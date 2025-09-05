El Ministerio Público emitió una resolución de sobreseimiento a favor del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en el caso “Notaría”, al concluir que no existían pruebas suficientes para sostener una acusación. Con esta decisión, se cierra el proceso por falsedad ideológica y usurpación de funciones.

Este fallo se suma a otras resoluciones recientes que beneficiaron a Camacho, como el caso “Decretazo”, donde se le concedió libertad irrestricta, y el caso “Carro bombero”, en el que se anuló su detención domiciliaria.

Las decisiones judiciales se enmarcan en la instrucción del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, quien ordenó revisar los tiempos procesales en procesos contra Camacho, Jeanine Áñez y Marco Antonio Pumari.

En ese contexto, Pumari también salió del penal de Cantumarca la semana pasada, mientras que Áñez continúa en la cárcel de Miraflores cumpliendo una condena de 10 años por el caso “Golpe de Estado II”.