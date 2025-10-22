El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó que durante la jornada de la segunda vuelta de las elecciones generales, el Ministerio Público registró 119 casos a nivel nacional y, en coordinación con la Policía Boliviana y la INTERPOL, ejecutó 169 mandamientos de aprehensión contra personas declaradas en rebeldía.

“El Ministerio Público ha dispuesto que las fiscalías departamentales, en coordinación con la Policía, activen los mecanismos necesarios para garantizar la atención e investigación de todo hecho delictivo que se registre durante la jornada electoral. En ese marco, hemos recibido el informe de cada Fiscalía Departamental, que da cuenta de 119 nuevos casos abiertos por distintos hechos que van desde delitos electorales, violencia familiar o doméstica, robo, hurto, entre otros”, explicó Mariaca.

Según el reporte, de los 119 casos atendidos:

50 corresponden a Santa Cruz,

33 a La Paz,

9 a Chuquisaca,

9 a Beni,

7 a Cochabamba,

4 a Tarija,

3 a Oruro,

3 a Pando,

y 1 a Potosí.

En cuanto a los 169 mandamientos de aprehensión ejecutados, los mayores registros se reportaron en Tarija (64), Beni (36), Oruro (17), Cochabamba (13), La Paz (10), Santa Cruz (9), Pando (8), Chuquisaca (6) y Potosí (6).

El Fiscal General destacó que, como resultado del trabajo interinstitucional, se logró la ejecución efectiva de nueve órdenes de aprehensión de personas con notificaciones de INTERPOL: cinco con fines de extradición y cuatro para que asuman defensa por delitos investigados en el país.

Mariaca subrayó que todo el trabajo se desarrolló bajo estrictos protocolos legales y respetando los derechos fundamentales de las personas involucradas, garantizando así la legalidad y transparencia durante el proceso electoral.