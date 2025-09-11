El presidente Luis Arce Catacora fue el encargado de promulgar esta nueva normativa, que busca fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción frente a delitos cometidos en plataformas digitales contra la niñez y adolescencia, como el grooming, la producción y difusión de material de abuso sexual infantil y el contacto indebido con fines sexuales.

Mariaca señaló que la aprobación de esta ley es un paso importante para brindar un marco legal claro y efectivo que permitirá no solo iniciar procesos penales, sino también dotar a las autoridades judiciales de herramientas adecuadas para sancionar a los infractores. “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida plena y a navegar seguros en entornos digitales. Con esta norma se refuerza la protección y reparación frente a delitos graves que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad”, afirmó.

La norma, aprobada en abril y finalmente sancionada este mes, establece un ámbito de aplicación nacional y se extiende a toda persona, boliviana o extranjera, que se encuentre bajo jurisdicción del Estado Plurinacional de Bolivia.

Con esta medida, el país se suma a los esfuerzos internacionales para enfrentar la violencia sexual en espacios digitales, reforzando el compromiso de las instituciones públicas con la seguridad de la niñez y adolescencia.