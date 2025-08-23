El ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, posesionó este viernes a Joel Callau Justiniano como nuevo director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). La designación se realizó en un contexto marcado por la necesidad de control y fiscalización en la distribución y comercialización de carburantes.

Durante el acto, Gallardo señaló que el Estado debe asegurar los recursos para la compra de combustibles y atender la demanda interna, en alusión a las dificultades derivadas del rechazo legislativo a créditos internacionales. Indicó que la coordinación institucional busca reducir las filas y mejorar los mecanismos de control.

En su intervención, Callau afirmó que la ANH trabajará junto al Ministerio de Hidrocarburos y YPFB para ejercer sus atribuciones de regulación, control y fiscalización. Recalcó que el objetivo es garantizar el suministro de carburantes dentro de los plazos y procedimientos establecidos.

La ANH, creada mediante el Decreto 29894 de 2009 y consolidada a través de la Resolución Administrativa N° 474/2009, mantiene como misión supervisar todas las actividades de la cadena de hidrocarburos, desde la exploración y producción hasta la comercialización y entrega al consumidor final.