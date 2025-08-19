La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) presentó este martes su informe preliminar sobre las elecciones generales celebradas en Bolivia el 17 de agosto, destacando que se trató de un proceso bien organizado, plural y competitivo, pese al complejo contexto político y económico.

El jefe de la Misión, Davor Stier, afirmó que “estas elecciones estuvieron bien organizadas y el pueblo boliviano se pudo expresar en las urnas libremente. La gran afluencia de ciudadanos fue una buena muestra de patriotismo y civismo. El SIREPRE funcionó como debía, reforzando la confianza en el proceso electoral. El 17 de agosto fue un muy buen día para la democracia”.

Por su parte, Annalisa Corrado, jefa de la delegación del Parlamento Europeo, subrayó que fue “un honor acompañar al país en un momento tan importante de su historia y observar las elecciones generales en un ambiente mayoritariamente tranquilo y cívico, con gran entusiasmo de la población”. La europarlamentaria aseguró que la UE está lista para observar la segunda vuelta y espera que se mantenga un espíritu constructivo en los próximos dos meses de campaña.

Contexto y campaña electoral

El informe señala que los comicios se desarrollaron en medio de una crisis política, institucional y socioeconómica, marcada por divisiones en el partido gobernante, una legislatura paralizada, inflación elevada y escasez de combustible y divisas.

La campaña electoral se caracterizó por un respeto a las libertades fundamentales, con métodos tradicionales como el puerta a puerta y debates que aportaron al voto informado. Si bien los candidatos pudieron hacer campaña en todo el país, se registraron limitaciones en algunas zonas específicas.

Marco jurídico y desafíos

La MOE-UE destacó que el marco legal electoral ofrece garantías suficientes, aunque persisten lagunas normativas y dificultades de aplicación. Señaló la necesidad de fortalecer el sistema de financiamiento político, así como los mecanismos de protección contra la violencia política hacia las mujeres. Además, advirtió imprecisiones en el registro de candidaturas, dado que las listas definitivas se publicaron apenas un día antes de la elección.

Logística y autonomía institucional

En cuanto a la logística, la misión destacó que los preparativos fueron adecuados y dentro de los plazos, pese a la crisis económica. Sin embargo, varios interlocutores cuestionaron la autonomía del TSE frente a presiones políticas y la intromisión del Tribunal Constitucional. Pese a estas dificultades, la MOE-UE reconoció que la conducción del TSE en funciones permitió preservar la independencia y neutralidad, reforzando la confianza ciudadana.

Tecnología electoral

El informe resalta la implementación tecnológica en el proceso, especialmente el SIREPRE para los resultados preliminares y el SCORC para el cómputo oficial. El TSE comunicó los resultados en la noche electoral, lo que contribuyó a restablecer la confianza de los actores políticos y confirmó la realización de una segunda vuelta presidencial.